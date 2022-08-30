Політика

15:59 30.08.2022

ВР звернулася до світової спільноти через намір російських окупантів здійснити судилище над українськими військовополоненими

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ВР звернулася до світової спільноти через намір російських окупантів здійснити судилище над українськими військовополоненими

Верховна Рада звернулася до міжнародної спільноти щодо порушень Росією та підконтрольними їй де-факто окупаційними органами норм міжнародного гуманітарного права щодо українських військовополонених з огляду на намір окупантів здійснити над ними так званий військовий трибунал.

Ухвалення відповідного проєкту звернення до ООН, Ради Європи, Євросоюзу, ОБСЄ, Міжнародного комітету Червоного Хреста (МКЧХ), а також до парламентів та урядів країн світу підтримали 309 народних депутатів на пленарному засіданні у вівторок, повідомив член фракції "Голос" Ярослав Железняк у своєму телеграм-каналі.

У цьому документі ВР закликає світову спільноту до рішучого засудження дій Російської Федерації та окупаційних адміністрацій, спрямованих на підготовку так званого військового трибуналу над військовополоненими України, зокрема комбатантами полку "Азов", які порушують права військовополонених на неупереджене та нормальне судочинство, передбачені Женевською конвенцією та іншими міжнародними договорами.

У документі також міститься заклик до світу засудити дії РФ, яка, порушуючи свої зобов'язання перед ООН та МКЧХ щодо військовополонених України, котрі склали зброю на умовах їх подальшого обміну, тримає їх як заручників, погрожуючи ганебним судилищем над ними без дотримання гарантій справедливого судочинства та із застосуванням смертної кари. Це є грубе порушення норм міжнародного гуманітарного права і тягне за собою кримінальну відповідальність винних осіб.

Парламентарі також закликали міжнародні організації, іноземні парламенти та уряди докласти всіх можливих зусиль для запобігання створенню такого театралізованого судилища, спрямованого на фізичне знищення українських військовополонених, яке не матиме жодних юридичних наслідків.

Одночасно Верховна Рада пропонує покласти відповідальність на Росію за численні порушення щодо забезпечення прав військовополонених, скоєних упродовж міжнародного збройного конфлікту, розв'язаного нею на території України.

Крім того, в українському парламенті закликали світ докласти зусиль для припинення порушень Росією норм міжнародного гуманітарного права та дотримання взятих на себе зобов'язань щодо поводження з українськими військовополоненими.

 

Теги: #рада #військовополонені

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