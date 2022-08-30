ВР пропонують звернутися до інституцій та країн-членів ЄС із закликом припинити видачу віз росіянам

Група народних депутатів із фракції "Європейська солідарність" пропонує Верховній Раді прийняти звернення до інституцій та країн-членів Європейського Союзу із закликом встановити обмеження щодо видачі віз громадянам Російської Федерації.

Відповідний проєкт постанови №7710 зареєстровано в українському парламенті 29 серпня.

Документ пропонує звернутися до інституцій та країн-членів із закликом ухвалити як внутрішньодержавні рішення, так і рішення на рівні Євросоюзу щодо заборони видачі туристичних віз громадянам Російської Федерації під час засідання Ради ЄС наприкінці серпня цього року.

Водночас пропонується закликати їх скасувати дію наявних туристичних віз росіянам, у тому числі тим, що вже перебувають на території країн ЄС, а також скасувати наявне авіаційне та наземне сполучення з Росією.

Ініціатори проєкту постанови вважають за необхідне посилювати жорсткий санкційний тиск на РФ та держави, що з нею співпрацюють та підтримують її пропагандистський, терористичний режим. Зважаючи на це, вони пропонують закликати ЄС запровадити 8-й пакет санкцій, який має включати, зокрема, повне ембарго на ввезення найважливіших товарів російського експорту, включно з нафтою, газом, вугіллям, золотом, відключення всіх російських банків від міжнародної міжбанківської системи SWIFT, припинення всіх російських інвестицій у галузі енергетики в ЄС, зокрема в атомну енергетику, запровадити, а також заборонити російське судноплавство, логістику та доступ до портів на території держав-членів ЄС.

Водночас у документі міститься заклик запровадити жорсткі санкції проти "Росатома" і всієї російської атомної промисловості у відповідь на ядерний шантаж і терміново вжити заходів, щоб змусити Росію звільнити Запорізьку атомну електростанцію та повернути її під контроль України заради безпеки всього світу.

Крім того, ВР пропонують закликати інституції та країни-члени розслідувати та покарати винних за страшні воєнні злочини та злочини проти людяності, звірства проти українців, вчинені російськими окупантами. Зокрема, сприяти скликанню спеціального трибуналу для притягнення Росії та її союзників до відповідальності.

Авторами проєкту постанови є Іванна Климпуш-Цинцадзе, Ірина Фріз, Марія Іонова та Ірина Геращенко.