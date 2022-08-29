Легенду про велику державу Росію треба забути - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський вважає, що легенду про "потужну країну – Росію" треба забути.

"Усі мають зрозуміти, що вони не такі потужні, як про себе вони писали в книгах червоного кольору протягом 100 останніх років. Коли ця країна була потужною, в рамках СРСР були такі країни як Україна, Казахстан, Білорусь, Прибалтика. Легенду про велику державу треба забути. Ми на полі бою це показуємо", - сказав він у понеділок, виступаючи відеозв'язком на 17-му Стратегічному форумі у м. Блед (Словенія).

Відповідаючи на запитання про можливі переговори, Зеленський сказав, що "ми хочемо повернути наші території. Процес може бути різним. Я не готовий спрогнозувати, як це буде і коли".

Для переговорів, сказав він, потрібно, щоб обидві сторони цього хотіли. "Вони не хочуть переговорів. У їхньому розумінні – це ультиматум, у якому ми маємо визнати, що Донбас і Крим – російські території. Нещодавно вони сказали, що Україна має визнати і південь російськими територіями, після того, як вони проведуть там якийсь "референдум", - наголосив президент.

"Вони все рівно за півроку прийдуть за іншими нашими територіями", - сказав він.

За словами Зеленського, "стіл переговорів представники російської влади обов'язково нам запропонують, коли вони побачать силу в світі, який підтримує Україну".