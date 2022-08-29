Політика

15:47 29.08.2022

Шольц закликає модифікувати механізм ухвалення рішень у ЄС

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Шольц закликає модифікувати механізм ухвалення рішень у ЄС

Канцлер Німеччини Олаф Шольц закликав Європейський Союз затвердити низку змін, які допомогли б йому подолати розбіжності й ефективніше протистояти зовнішнім викликам, повідомляє Associated Press.

Так, Шольц, виступаючи з промовою в Карловому університеті в Празі, заявив, що ЄС слід готуватися до того, щоб розширитися до 30-36 країн, і в такому разі, на його думку, було б зручніше ухвалювати деякі ключові рішення не одностайністю, як це робиться зараз, а більшістю голосів, щоб окремі держави не могли накладати вето на те чи інше рішення.

На його думку, рішення з таких питань, як запровадження санкцій або політика ЄС у сфері прав людини, можуть прийматися більшістю голосів, щоб ті, хто не підтримує його, могли висловити свою незгоду, утримавшись від голосування, а не блокувати одностайність інших членів блоку.

Також лідер ФРН бачить необхідність переглянути принцип формування Європарламенту, щоб запобігти його "роздування" в майбутньому.

"Ми повинні згуртуватися, врегулювати старі конфлікти та знайти нові рішення... Коли, якщо не зараз, ми подолаємо розбіжності, які сковували та розділяли нас роками?" - сказав він.

Теги: #єс #шольц

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