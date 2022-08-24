Політика

21:50 24.08.2022

Джонсон про переговори України та РФ: Не можна вести переговори з тим, хто хоче забрати ваше життя

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Джонсон про переговори України та РФ: Не можна вести переговори з тим, хто хоче забрати ваше життя

Прем'єр-міністр Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії Борис Джонсон, торкаючись теми потенційних переговорів між Україною та РФ, заявив, що не слід виступати з "дрібними" планами перемир'я з тими, хто зазіхає на життя українців.

"Не думаю, що зараз час виходити з якимось дрібним планом перемир'я. Не можна вести переговори з тим, хто хоче напасти на вас на вулиці, хто хоче забрати ваше життя разом із вашим гаманцем. Все, що важливо – це відновити та зберегти територіальну цілісність України", – заявив Джонсон на брифінгу із президентом України Володимиром Зеленським у Києві.

Він також зазначив, що наразі сили РФ у війні проти України виснажуються. "Російські військові вже втомилися, вони зазнають колосальних втрат і їхні ресурси виснажуються... Їхні російські матері плачуть", - сказав глава британського уряду.

Крім того, на переконання Джонсона, партнери України подолають складну економічну ситуацію і вийдуть із цих випробувань ще сильнішими, бо не будуть уразливими перед шантажем з боку РФ. "Європа має позбутися залежності від російського газу. Це буде величезною геополітичною зміною для Європи та катастрофою для Путіна", – зазначив він.

За словами прем'єр-міністра Великої Британії, попереду складні місяці, політикам потрібно буде пояснювати населенню своїх країн, чому так сталося. "Але ми подолаємо це і зробимо це у єдності", - резюмував Джонсон.

 

 

Теги: #рф #україна #війна #британія

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