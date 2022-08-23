Боррель і очільник МЗС Туреччини обговорили вплив санкцій ЄС

Глава європейської дипломатії Жозеп Боррель та голова міністерства закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу у понеділок обговорили роль Туреччини в угоді ООН щодо експорту українського зерна та вплив санкцій ЄС.

"Розмовляв з Мевлютом Чавушоглу. Я наголосив на ролі Туреччини у забезпеченні угоди ООН з експорту українського зерна та пом'якшенні наслідків російської агресії проти України. Обговорили вплив санкцій ЄС і висловили надію, що Туреччина зможе використати свій вплив на Росію, щоб зупинити безглузду війну", - написав Боррель у твіттері.