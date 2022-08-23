Політика

07:50 23.08.2022

Боррель і очільник МЗС Туреччини обговорили вплив санкцій ЄС

1 хв читати
Боррель і очільник МЗС Туреччини обговорили вплив санкцій ЄС

Глава європейської дипломатії Жозеп Боррель та голова міністерства закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу у понеділок обговорили роль Туреччини в угоді ООН щодо експорту українського зерна та вплив санкцій ЄС.

"Розмовляв з Мевлютом Чавушоглу. Я наголосив на ролі Туреччини у забезпеченні угоди ООН з експорту українського зерна та пом'якшенні наслідків російської агресії проти України. Обговорили вплив санкцій ЄС і висловили надію, що Туреччина зможе використати свій вплив на Росію, щоб зупинити безглузду війну", - написав Боррель у твіттері.

 

 

 

Теги: #туреччина #санкції #україна_єс

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

07:08 23.08.2022
Україна має намір розширити санкцію блокування активів Курченка, Лебедєва, Табачника і Дерипаски

Україна має намір розширити санкцію блокування активів Курченка, Лебедєва, Табачника і Дерипаски

20:28 22.08.2022
Ердоган заявив про націленість на організацію зустрічі Зеленського і Путіна

Ердоган заявив про націленість на організацію зустрічі Зеленського і Путіна

14:35 19.08.2022
Естонія запропонує Єврокомісії ухвалити восьмий пакет санкцій проти РФ

Естонія запропонує Єврокомісії ухвалити восьмий пакет санкцій проти РФ

07:47 19.08.2022
Ердоган підписав Меморандум про участь Туреччини у відновленні інфраструктури України

Ердоган підписав Меморандум про участь Туреччини у відновленні інфраструктури України

07:33 19.08.2022
Україна запропонує ЄС застосувати до українських біженців "ковідний прецедент", щоб уникнути подвійного оподаткування

Україна запропонує ЄС застосувати до українських біженців "ковідний прецедент", щоб уникнути подвійного оподаткування

21:10 18.08.2022
Вірю в те, що війна закінчиться за столом переговорів – Ердоган у Львові

Вірю в те, що війна закінчиться за столом переговорів – Ердоган у Львові

19:47 18.08.2022
Кулеба: Зеленський, Ердоган та Гутерреш скоординували не просто позиції, а свої дії з ключових питань, ніхто не схиляв до поступок на користь РФ

Кулеба: Зеленський, Ердоган та Гутерреш скоординували не просто позиції, а свої дії з ключових питань, ніхто не схиляв до поступок на користь РФ

18:09 18.08.2022
Україна підписала з Туреччиною меморандум щодо повоєнної відбудови

Україна підписала з Туреччиною меморандум щодо повоєнної відбудови

10:18 18.08.2022
Туреччина стала лідером з імпорту зерна з українських морпортів – ЗМІ

Туреччина стала лідером з імпорту зерна з українських морпортів – ЗМІ

08:46 18.08.2022
Анкара найближчим часом призначить нового посла до Ізраїлю

Анкара найближчим часом призначить нового посла до Ізраїлю

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Боррель виступив проти повної заборони видачі європейських віз росіянам - ЗМІ

МЗС України закликає Австрію оголосити постпреда РФ у Відні персоною нон грата

Стефанчук планує запросити спікерів Канади, країн G7 і G20 на "Кримську платформу"

Стефанчук анонсував етап роботи керівництва ВР із парламентами країн Африки для розвіювання міфів Росії про Україну

Зеленський: Заборона на в'їзд до Європи громадянам РФ – єдиний спосіб вплинути на Путіна

ОСТАННЄ

США не підтримують повної заборони на видачу віз росіянам

Києві представлено формат координації політики у сфері безпеки України, Литви, Латвії, Естонії, Польщі, Румунії, Словаччини та Угорщини

Боррель виступив проти повної заборони видачі європейських віз росіянам - ЗМІ

Майже 65% українців вважають демократію найкращим типом державного устрою для України

Кулеба: Добре озброєна Україна – найкраща довгострокова інвестиція в безпеку Європи

ЦВК визнала Короленко нардепом від "Слуги народу"

МЗС України закликає Австрію оголосити постпреда РФ у Відні персоною нон грата

Зеленський привітав Естонію з Днем відновлення незалежності: наші держави, які колись пережили втрату незалежності, краще за всіх розуміють її цінність

"Євросолідарність" вимагає повернення "години запитань до уряду" на пленарних засіданнях Ради

Раді пропонують позбавити депутатських мандатів членів колишньої ОПЗЖ

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА