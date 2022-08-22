США не підтримують повної заборони на видачу віз росіянам

США не підтримують повної заборони на видачу віз громадянам РФ, заявив представник Держдепартаменту.

"США не хотіли б закривати шляхи до притулку та безпеки для російських дисидентів або інших осіб, вразливих для порушень прав людини. Нам також було ясно, що важливо провести межу між діями російського уряду та його політикою в Україні та народом РФ", - сказав представник Держдепу, повідомляє CNN.

Представник додав, що США "співпрацювали з союзниками та партнерами, щоб запровадити заходи, включно з візовими обмеженнями для кремлівських чиновників та їхніх помічників".

"З 24 лютого 2022 року Сполучені Штати зробили кроки щодо запровадження візових обмежень майже для 5000 осіб у відповідь на вторгнення РФ в Україну", - заявили вони.