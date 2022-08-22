Політика

17:40 22.08.2022

Києві представлено формат координації політики у сфері безпеки України, Литви, Латвії, Естонії, Польщі, Румунії, Словаччини та Угорщини

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Києві представлено формат координації політики у сфері безпеки України, Литви, Латвії, Естонії, Польщі, Румунії, Словаччини та Угорщини

 Глава Офісу президента України Андрій Єрмак представив у понеділок у Києві "Київську ініціативу" – формат з обговорення викликів у сфері безпеки України, Литви, Латвії, Естонії, Польщі, Румунії, Словаччини та Угорщини.

"Метою "Київської ініціативи" є координація наших зусиль. Насамперед – у питаннях безпеки. Ми говорили про продовження санкційного тиску, про майбутні гарантії безпеки для України", - сказав Єрмак на брифінгу після зустрічі.

За його словами, консультації відбуватимуться на постійній основі. "Раз на місяць ми проводитимемо це у форматі відео, а також розширюватимемо коло учасників цієї ініціативи", - зазначив він.

"Цей формат розглядається як майданчик для обговорення спільних безпекових викликів для регіону Центральної та Східної Європи в умовах російської агресії проти України", - повідомляє сайт Офісу президента.

У зустрічі взяли участь поряд із Єрмаком радники глав держав та урядів семи країн.

Відповідаючи на запитання щодо темпів постачання зброї в Україну, Єрмак сказав, що "підтримка не скорочується, а навпаки, збільшується". "Треба показувати це перемогами наших Збройних сил. Ми отримали повну підтримку наших партнерів сьогодні щодо забезпечення підтримки наших Збройних сил", - зазначив він.

Єрмак також уточнив, що до кінця серпня очікується поява першого документа – рекомендацій групи Єрмака-Расмуссена щодо гарантій безпеки України.

Теги: #безпека #єрмак

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