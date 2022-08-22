Політика

14:29 22.08.2022

Боррель виступив проти повної заборони видачі європейських віз росіянам - ЗМІ

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Боррель виступив проти повної заборони видачі європейських віз росіянам - ЗМІ

Глава дипломатії Європейського Союзу Жозеп Боррель виступив проти ініціативи низки країн щодо повного припинення видачі туристичних віз громадянам РФ.

"Заборонити в'їзд усім росіянам — не найкраща ідея. Ми маємо бути більш вибірковими", - заявив Боррель на конференції в Іспанії, повідомляє Bloomberg.

Він наголосив, що Євросоюз не повинен дозволяти в'їзд російським олігархам, проте "є багато росіян, які хочуть тікати з країни, тому що вони не хочуть жити у такій ситуації".

Раніше Естонія, Фінляндія, Латвія та Литва порушили тему заборони віз для росіян до країн Євросоюзу.

У свою чергу канцлер ФРН Олаф Шольц заявив, що не підтримує цієї ідеї.

Очікується, що глави МЗС країн ЄС обговорять це питання на зустрічі у Празі.

Джерело: https://www.bloomberg.com/news/articles/2022-08-22/banning-all-russians-from-eu-not-a-good-idea-says-borrell

Теги: #візи #єс #боррель

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