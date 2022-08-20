МЗС України закликає Австрію оголосити постпреда РФ у Відні персоною нон грата

- Міністерство закордонних справ України закликає всю дипломатичну спільноту у Відні бойкотувати постпреда РФ у Відні, а Австрію - оголосити його персоною нон грата через його висловлювання про знищення української нації, заявив речник МЗС України Олег Ніколенко.

"Постпред РФ Михайло Ульянов закликає до знищення української нації. Цю мову геноциду не можна терпіти. Закликаємо всю дипломатичну спільноту у Відні бойкотувати Ульянова, а країну перебування, Австрію, оголосити його персоною нон грата", - написав він у Twitter.

Раніше Михайло Ульянов у своєму Twitter написав: "немає пощади українському населенню".