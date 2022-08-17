Політика

16:20 17.08.2022

Стефанчук планує запросити спікерів Канади, країн G7 і G20 на "Кримську платформу"

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Стефанчук планує запросити спікерів Канади, країн G7 і G20 на "Кримську платформу"

Голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук планує запросити спікерів Канади, країн G7 і G20 узяти участь у саміті "Кримська платформа".

"Я разом зі спікером Хорватського собору відправлю запрошення нашим колегам - спікерам парламентів світу, які підтримують Україну, взяти участь у цій платформі. Сьогодні (17 серпня - ІФ) у мене вже відбудуться переговори зі спікером Канади, і я особисто запрошу його взяти участь. Також окремо я проведу переговори зі спікерами країн G7 і G20, щоб вони теж приєдналися до "Кримської платформи", - сказав спікер у коментарі агентству "Інтерфакс-Україна" в середу.

Стефанчук наголосив, що необхідно створити потужний парламентський фронт підтримки України, зокрема й у частині повернення Криму в Україну.

Як повідомлялося, парламентська частина саміту "Кримська платформа" відбудеться 24 жовтня в Загребі (Хорватія), а на рівні президентів він відбудеться в онлайн-форматі 23 серпня.

Теги: #стефанчук #кримська_платформа

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