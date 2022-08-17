Стефанчук анонсував етап роботи керівництва ВР із парламентами країн Африки для розвіювання міфів Росії про Україну

Керівники Верховної Ради мають намір розпочати новий "трек" у своїй роботі, у рамках якого заплановано зустрічі з парламентами та спікерами країн Африки для підтримання реноме України як взірця свободи та демократії у світі, повідомив голова Верховної Ради Руслан Стефанчук.

"Перед тим як отримати статус кандидата у члени в Європейському Союзі, керівництво Верховної Ради зустрілося зі спікерами практично всіх країн ЄС. Ми бачимо результат: дуже багато змін, пов'язаних зі ставленням до України, йшло саме від парламентів тих чи інших держав. Ми і надалі будемо підтримувати цей трек. Наразі перед нами новий виклик – ми розпочинаємо "африканський трек": зустрічатимемося з парламентами та спікерами країн Африки для того, щоб розвіяти ті міфи, які насаджує РФ про Україну", – сказав спікер у коментарі агентству "Інтерфакс-Україна" в середу.

Він наголосив, що це необхідно для підтримання інтересу до України у світі та її реноме "як абсолютно цивілізованої та фундаментальної країни, яка є взірцем свободи та демократії".