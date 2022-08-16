Політика

15:35 16.08.2022

Зеленський провів плідну розмову з прем'єром Данії, обговорили нарощування фінансової підтримки України та посилення санкцій проти РФ

1 хв читати
Зеленський провів плідну розмову з прем'єром Данії, обговорили нарощування фінансової підтримки України та посилення санкцій проти РФ

Президент України Володимир Зеленський та прем'єр-міністр Данії Метте Фредеріксен у телефонній розмові обговорили нарощування фінансової підтримки України та посилення санкцій щодо РФ.

"Провів плідну розмову з прем'єр-міністром Данії Метте Фредеріксен. Подякував за результативну зустріч міністрів оборони та новий пакет допомоги від Данії. Відзначив лідерство Данії у відбудові Миколаївщини. Обговорили й нарощування фінансової підтримки України та посилення санкцій щодо РФ", - написав він у твіттері.

 

Теги: #данія #зеленський

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

18:55 16.08.2022
Зеленський перед війною відмовився їхати з Києва та намагався запобігти паніці - The Washington Post

Зеленський перед війною відмовився їхати з Києва та намагався запобігти паніці - The Washington Post

15:39 16.08.2022
Зеленський поінформував Макрона про ситуацію на фронті та ядерний тероризм РФ, також обговорили макрофінансову допомогу та продовольчу безпеку

Зеленський поінформував Макрона про ситуацію на фронті та ядерний тероризм РФ, також обговорили макрофінансову допомогу та продовольчу безпеку

12:49 16.08.2022
Зеленський: Причина всіх криз у світі – російська агресія

Зеленський: Причина всіх криз у світі – російська агресія

12:10 16.08.2022
Обмеження на виїзд українських чоловіків за кордон планується зняти після скасування воєнного стану – Зеленський

Обмеження на виїзд українських чоловіків за кордон планується зняти після скасування воєнного стану – Зеленський

10:51 16.08.2022
Зеленський підписав закон щодо продовження фінреструктуризації та роботи фінсектору під час війни

Зеленський підписав закон щодо продовження фінреструктуризації та роботи фінсектору під час війни

18:59 15.08.2022
Зеленський підписав указ про створення Консультативної ради з питань деокупації та реінтеграції Криму

Зеленський підписав указ про створення Консультативної ради з питань деокупації та реінтеграції Криму

16:34 15.08.2022
Зеленський привітав Польщу з Днем Збройних сил: Ми обов'язково відзначимо спільну перемогу в боротьбі за свободу та спільне європейське майбутнє

Зеленський привітав Польщу з Днем Збройних сил: Ми обов'язково відзначимо спільну перемогу в боротьбі за свободу та спільне європейське майбутнє

15:07 15.08.2022
Зеленський провів перші в історії відносин переговори з президентом Нігеру

Зеленський провів перші в історії відносин переговори з президентом Нігеру

12:35 14.08.2022
Зеленський повідомляє про знищення сил і засобів російської армії на півдні України

Зеленський повідомляє про знищення сил і засобів російської армії на півдні України

12:34 14.08.2022
Усі росіяни, причетні до ядерного шантажу на Запорізькій АЕС, мають відповісти в Міжнародному суді – Зеленський

Усі росіяни, причетні до ядерного шантажу на Запорізькій АЕС, мають відповісти в Міжнародному суді – Зеленський

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

ВР не внесла до порядку денного звернення до міжнародних інституцій у зв'язку з терактом в Оленівці – нардеп Ар'єв

Заборона на візи ЄС і країн G7 для росіян обґрунтовується діями РФ – Кулеба

Зеленський провів перші в історії відносин переговори з президентом Нігеру

Президент Латвії підтримує заборону на видачу туристичних віз для росіян

Відносини з Росією після війни залежатимуть від того, що буде з нею в майбутньому – Єрмак

ОСТАННЄ

ВР не внесла до порядку денного звернення до міжнародних інституцій у зв'язку з терактом в Оленівці – нардеп Ар'єв

Порошенко повідомив про великий контракт на закупівлю для ЗСУ безпілотників оперативного рівня

Тимошенко: Українці ніколи не підтримають "мирної" угоди, яка передбачає здачу територій

Порошенко: У нас немає іншого завдання, окрім перемоги

Заборона на візи ЄС і країн G7 для росіян обґрунтовується діями РФ – Кулеба

ЄС і 42 держави закликали РФ негайно вивести війська із Запорізької АЕС та не заважати МАГАТЕ – спільна заява

Президент Латвії підтримує заборону на видачу туристичних віз для росіян

Шольц сумнівається у можливості заборони видачі шенгенських віз росіянам

Уряд напрацював необхідні акти для максимального виконання Угоди про асоціацію з ЄС - Стефанішина

Єрмак: Заборона на видачу шенгенських віз росіянам – пріоритетна мета нового пакета санкцій ЄС

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА