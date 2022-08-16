Зеленський провів плідну розмову з прем'єром Данії, обговорили нарощування фінансової підтримки України та посилення санкцій проти РФ

Президент України Володимир Зеленський та прем'єр-міністр Данії Метте Фредеріксен у телефонній розмові обговорили нарощування фінансової підтримки України та посилення санкцій щодо РФ.

"Провів плідну розмову з прем'єр-міністром Данії Метте Фредеріксен. Подякував за результативну зустріч міністрів оборони та новий пакет допомоги від Данії. Відзначив лідерство Данії у відбудові Миколаївщини. Обговорили й нарощування фінансової підтримки України та посилення санкцій щодо РФ", - написав він у твіттері.