Порошенко: У нас немає іншого завдання, окрім перемоги

В українців наразі немає іншої мети, крім контрнаступу та перемоги України у війні проти РФ, заявив п'ятий президент України Петро Порошенко.

"У нас немає іншого завдання, ніж перемога. І у витрачанні коштів немає іншого напрямку, ніж Збройні сили України. Я про це говорив за півроку до війни. За два дні до початку війни, після рішення Путіна про визнання "ЛНР" і "ДНР", на Погоджувальній раді керівництво парламенту, всі намагалися переконати, що нічого не буде. І лише лють українців, майстерність Збройних сил зробили неймовірне", – зазначив Порошенко, повідомляє пресслужба партії "Європейська солідарність".

Він наголосив, що нині всі зусилля мають бути сконцентровані на контрнаступі.

"Не буде, знаєте, такого широкомасштабного контрнаступу – о 12 годині ночі вся країна піднялась, пішла в широкомасштабний наступ і всіх там викинули, всіх перемогли – це в уяві штатних брехунів, які дезорієнтують суспільство. А ті, хто буває на фронті, знають, що буквально вигризають, видирають кожне село, кожних 100 метрів наступу. І знають ціну, яку ми платимо за це", – зазначив Порошенко.

"Дуже добре і якісно підготовлена бригада, яку готували до штурму, потребує не лише власної підготовки, а й ефективної координації з артилерією, із розвідкою, із засобами РЕБ для того, щоб знешкодити ворожі безпілотники, зараз це буде уже важлива позиція", – наголосив він.

Він повідомив, що техніка, яку Фонд Порошенка та волонтери ГО "Справа громад" передають до військ, посилює бойові здібності підрозділів.

"Нові пікапи L200 – ми завершуємо проєкт передачі 81 бригаді. Дуже крутий проєкт "бойових бджілок" – дронів Autel, в тому числі і з нічним баченням. Дуже позитивні відгуки від бойового застосування. У Харкові, на території Харківської області ми мали зустріч з двома різними батальйонами, які тримають оборону, Силами Спецоперацій. Хочу наголосити, що ми не просто передаємо дрони Збройним силам, ми думаємо, яким чином нам покращити модельний ряд, бойове застосування, програмне забезпечення. І це вже такий міцний зв’язок з нашими партнерами з бойових бригад. Дрони йдуть зараз в десантні бригади – по 25 дронів. І це означає, що в кожному бойовому взводі буде один дрон. Ми налагодили систему, коли командир бригади буде мати повну картинку по всьому наступу, смузі оборони або контрнаступу", - пояснив Порошенко.

Батальйону Десантно-штурмових військ також було передано 11 нових бронемашин MLS SHIELD.

"Вже є західні гаубиці, західна артилерія, більш точна, ніж колишня, радянська, особливо у поєднанні з величезною майстерністю українських артилеристів. І от це поєднання підкреслює, що це – нова війна. Позиція перша – це сучасна, високоточна, далекобійна арта. Позиція друга – це очі арти, дрони. Позиція третя – це є засоби радіоелектронної боротьби", – зазначив він.

"Ми дуже добре воюємо. Нам треба забезпечити контрнаступ. Кожен на своїй ділянці, але пріоритет – це правобережна Херсонська область. Там воює частина, у створенні якої я брав безпосередню участь, і на сьогоднішній день ми маємо просто героїчні вчинки наших бійців. Контрнаступ – це те, чим зараз живе кожен українець. Так, ми не приймаємо зараз військових рішень. Я вже не є верховним головнокомандувачем, але на своєму місці я і кожен член моєї команди робить максимум можливого для того, щоби забезпечити контрнаступ. Ми всі зараз цим живемо", – резюмував Порошенко.