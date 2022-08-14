Президент Латвії підтримує заборону на видачу туристичних віз для росіян

Латвія разом з Фінляндією, Естонією, Чехією та іншими країнами-однодумцями повинна висунути на європейському рівні вимогу про припинення видачі туристичних віз громадянам Росії, заявив президент Латвії Егіл Левітс.

Звертаючись до учасників 23-го зібрання політично репресованих Латвії в Ікшкілі, який відбувся у суботу, глава держави наголосив, що це будуть додаткові санкції проти Росії.

Як повідомили в неділю агентству BNS в канцелярії президента, Левітс нагадав, що останнім часом не тільки в Латвії, а й у низці європейських країн, особливо в Естонії, Фінляндії, які безпосередньо межують з Росією, а також в Чехії, що головує в ЄС, почалася дискусія щодо російських туристів в Європі.

У зв'язку з цим президент вважає за необхідне переглянути вже видані Латвією посвідки на постійне проживання (ППП) і візи. За його словами, тим, хто підтримує дії Росії в Україні, ППП повинні бути анульовані або, як мінімум, не продовжуватися, за винятком особливих обставин.

ППП не слід видавати і тим постійним жителям Латвії, які в майбутньому приймуть російське громадянство, і ці люди мають залишити країну, сказав Левітс.

"Торгівля ППП попередніми урядами, їх невиправдана щедрість у видачі ППП російським громадянам, за якою ховалися лише корисливі інтереси деяких бізнесменів від політики, створили ризики безпеки і сприяли двомовності. Настав час переглянути наслідки цієї невдалої і небезпечної політики", - заявив глава держави.

Раніше цього тижня уряд Естонії затвердив санкцію, що обмежує видачу віз громадянам Росії і забороняє в'їзд в республіку росіянам, які мають видану Естонією візу і мають намір відвідати країну.

Прем'єр-міністр Фінляндії Санна Марін також виступила за обмеження видачі росіянам туристичних віз на загальноєвропейському рівні. Фінському порталу Yle вона заявляла: "зрозуміло, що росіяни використовують Фінляндію як перевантажний пункт, через нас їдуть в інші країни на відпочинок. Ми обговорюємо це питання в уряді, і дискусія продовжиться".

Міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський допустив запровадження заборони на видачу шенгенських віз громадянам Росії.