Зеленський обговорив із президентом Гани питання продовольчої безпеки та підтримки України в міжнародних організаціях

Президент України Володимир Зеленський обговорив із президентом Гани Наною Акуфо-Аддо питання продовольчої безпеки та підтримки України у міжнародних організаціях.

"Провів першу в історії двосторонніх відносин розмову з президентом Гани Наною Акуфо-Аддо. Говорили про підтримку України в міжнародних організаціях, зокрема в Раді безпеки ООН, про готовність України й надалі бути гарантом продовольчої безпеки в регіоні. Активно працюємо далі над посиленням взаємодії з Африкою!", - написав Зеленський у твіттері.