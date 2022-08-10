Політика

16:55 10.08.2022

Зеленський обговорив із президентом Гани питання продовольчої безпеки та підтримки України в міжнародних організаціях

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Зеленський обговорив із президентом Гани питання продовольчої безпеки та підтримки України в міжнародних організаціях

Президент України Володимир Зеленський обговорив із президентом Гани Наною Акуфо-Аддо питання продовольчої безпеки та підтримки України у міжнародних організаціях.

"Провів першу в історії двосторонніх відносин розмову з президентом Гани Наною Акуфо-Аддо. Говорили про підтримку України в міжнародних організаціях, зокрема в Раді безпеки ООН, про готовність України й надалі бути гарантом продовольчої безпеки в регіоні. Активно працюємо далі над посиленням взаємодії з Африкою!", - написав Зеленський у твіттері.

 

Теги: #гана #зеленський

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