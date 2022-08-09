Політика

14:54 09.08.2022

Зеленський обговорив із президентом Конго подолання продовольчої кризи

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Зеленський обговорив із президентом Конго подолання продовольчої кризи

Президент України Володимир Зеленський обговорив із президентом Конго Феліксом Чісекеді подолання продовольчої кризи, спричиненої російською агресією, а також підтримку України в ООН із боку Конго.

"Провів розмову із президентом Демократичної Республіки Конго Феліксом Чісекеді. Під час перших в історії України та Конго перемовин наголосив на необхідності подолати продовольчу кризу, спричинену агресією РФ щодо України. Наголосив на важливості підтримки України з боку Конго, зокрема, в ООН. Налаштований на поглиблення співпраці з Африкою!" - написав Зеленський у твіттері.

 

Теги: #конго #зеленський

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