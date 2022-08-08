Стефанчук прогнозує, що Верховна Рада до середини осені може ухвалити законопроєкти відповідно до вимог ЄС
Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук прогнозує, що парламент до середини осені може ухвалити необхідні законопроєкти, що стосуються семи вимог Європейської комісії та Європейської Ради щодо кандидатства України у члени Євросоюзу.
"Не хочу спойлерити, але гадаю, що найближчим часом парламент продемонструє, що поставлені завдання виконує швидко та якісно. У нас є план щодо кожного з цих законопроєктів. Я гадаю, що принаймні до початку або до середини осені, а може і раніше, все, що стосується парламенту, буде виконано", - сказав спікер у коментарі агентству "Інтерфакс-Україна" у понеділок.
Він нагадав, що Верховна Рада задіяна у реалізації шести із семи вимог щодо кандидатства у члени ЄС.
"Це стосується всіх законодавчих ініціатив, які будуть: і про конкурсний відбір суддів Конституційного Суду, і про призначення членів Вищої ради правосуддя від парламенту, і про медіа, і про національні меншини, і підвищення вимог відповідно до FATF, і у разі отримання висновків від Венеціанській комісії імплементації їх до закону про деолігархізацію, - це якраз покладені на Верховну Раду завдання", - уточнив спікер парламенту.