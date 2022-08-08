Політика

15:41 08.08.2022

Стефанчук прогнозує, що Верховна Рада до середини осені може ухвалити законопроєкти відповідно до вимог ЄС

1 хв читати
Стефанчук прогнозує, що Верховна Рада до середини осені може ухвалити законопроєкти відповідно до вимог ЄС

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук прогнозує, що парламент до середини осені може ухвалити необхідні законопроєкти, що стосуються семи вимог Європейської комісії та Європейської Ради щодо кандидатства України у члени Євросоюзу.

"Не хочу спойлерити, але гадаю, що найближчим часом парламент продемонструє, що поставлені завдання виконує швидко та якісно. У нас є план щодо кожного з цих законопроєктів. Я гадаю, що принаймні до початку або до середини осені, а може і раніше, все, що стосується парламенту, буде виконано", - сказав спікер у коментарі агентству "Інтерфакс-Україна" у понеділок.

Він нагадав, що Верховна Рада задіяна у реалізації шести із семи вимог щодо кандидатства у члени ЄС.

"Це стосується всіх законодавчих ініціатив, які будуть: і про конкурсний відбір суддів Конституційного Суду, і про призначення членів Вищої ради правосуддя від парламенту, і про медіа, і про національні меншини, і підвищення вимог відповідно до FATF, і у разі отримання висновків від Венеціанській комісії імплементації їх до закону про деолігархізацію, - це якраз покладені на Верховну Раду завдання", - уточнив спікер парламенту.

Теги: #україна_єс #законопроекти #стефанчук

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

14:16 08.08.2022
Стефанчук про заяву російських окупантів щодо готовності підірвати ЗАЕС: Світ має усвідомлювати наслідки дій терористів та відреагувати

Стефанчук про заяву російських окупантів щодо готовності підірвати ЗАЕС: Світ має усвідомлювати наслідки дій терористів та відреагувати

13:49 08.08.2022
Стефанчук: До 29 серпня євроінтеграційні законопроєкти повинні мати таблиці відповідності директивам ЄС

Стефанчук: До 29 серпня євроінтеграційні законопроєкти повинні мати таблиці відповідності директивам ЄС

14:00 02.08.2022
Стефанчук: У Верховній Раді найближчими днями з'явиться законопроєкт про реформування КС у частині відбору суддів на конкурсних засадах

Стефанчук: У Верховній Раді найближчими днями з'явиться законопроєкт про реформування КС у частині відбору суддів на конкурсних засадах

17:41 01.08.2022
Стефанчук: Рада найближчим часом внесе до порядку розгляду законопроєкти щодо вимог ЄС

Стефанчук: Рада найближчим часом внесе до порядку розгляду законопроєкти щодо вимог ЄС

17:11 29.07.2022
Уряд очікує від Ради розгляду найближчим часом 50 узгоджених євроінтеграційних законопроєктів - Шмигаль

Уряд очікує від Ради розгляду найближчим часом 50 узгоджених євроінтеграційних законопроєктів - Шмигаль

17:31 28.07.2022
Європарламент та ВР продовжать координувати фінансову роботу для пошуку коштів на відбудову та реконструкцію України – Метсола

Європарламент та ВР продовжать координувати фінансову роботу для пошуку коштів на відбудову та реконструкцію України – Метсола

17:01 28.07.2022
Європарламент готовий надавати Україні експертні знання та консультації для посилення демократії на шляху до членства в ЄС - Мецола

Європарламент готовий надавати Україні експертні знання та консультації для посилення демократії на шляху до членства в ЄС - Мецола

16:14 28.07.2022
Україна зробить усе, щоб якнайшвидше розпочати переговори про членство в ЄС - Зеленський

Україна зробить усе, щоб якнайшвидше розпочати переговори про членство в ЄС - Зеленський

09:40 28.07.2022
Україна має показати результат щодо виконання Угоди про асоціацію та реалізації рекомендацій Єврокомісії до кінця року - Стефанішина

Україна має показати результат щодо виконання Угоди про асоціацію та реалізації рекомендацій Єврокомісії до кінця року - Стефанішина

14:55 25.07.2022
Стефанчук пояснив важливість визнання США Росії державою-спонсором тероризму

Стефанчук пояснив важливість визнання США Росії державою-спонсором тероризму

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

ФРН не виступатиме за ослаблення санкцій проти РФ, незважаючи на труднощі в енергетиці

На сайті ВР оприлюднено перелік санкцій проти РФ, які пропонують запровадити на 10 років

Зеленський: Нейтральність до війни – неправильне ставлення

Китай міг би вплинути на Росію, щоб добитися закінчення війни - Зеленський в інтерв'ю The South China Morning Post

Українсько-російська війна не може завершитися компромісом – Кучма

ОСТАННЄ

ФРН не виступатиме за ослаблення санкцій проти РФ, незважаючи на труднощі в енергетиці

На сайті ВР оприлюднено перелік санкцій проти РФ, які пропонують запровадити на 10 років

Ердоган заявляє, що домовився з Путіним про оплату російського газу в рублях

Раді запропонували визнати суверенітет і незалежність сербського Косова

Нардеп Яценко пропонує на час війни знизити депутатам зарплату до мінімальної і скасувати необґрунтовані пільги

Єрмак і Салліван обговорили підтримку України

Зеленський обговорив із президентом Малаві питання забезпечення продовольчої безпеки та розширення антивоєнної коаліції

Влада Китаю оголосила про припинення діалогу зі США за лінією військових та за кліматом через візит Пелосі

Блінкен назвав навчання КНР у відповідь на візит Пелосі до Тайваню серйозною ескалацією

Зеленський: Нейтральність до війни – неправильне ставлення

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА