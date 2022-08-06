Нардеп Яценко пропонує на час війни знизити депутатам зарплату до мінімальної і скасувати необґрунтовані пільги

Позафракційний народний депутат Антон Яценко пропонує встановити українським парламентаріям мінімальну заробітну плату і скасувати необґрунтовані пільги і привілеї на період дії правового режиму воєнного стану.

Відповідний законопроєкт № 7637 Про внесення змін до Закону "Про статус народного депутата України" зареєстрований у Верховній Раді 5 серпня, але його текст на сайті парламенту наразі відсутній.