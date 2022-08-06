Політика

11:42 06.08.2022

Нардеп Яценко пропонує на час війни знизити депутатам зарплату до мінімальної і скасувати необґрунтовані пільги

1 хв читати
Нардеп Яценко пропонує на час війни знизити депутатам зарплату до мінімальної і скасувати необґрунтовані пільги

Позафракційний народний депутат Антон Яценко пропонує встановити українським парламентаріям мінімальну заробітну плату і скасувати необґрунтовані пільги і привілеї на період дії правового режиму воєнного стану.

Відповідний законопроєкт № 7637 Про внесення змін до Закону "Про статус народного депутата України" зареєстрований у Верховній Раді 5 серпня, але його текст на сайті парламенту наразі відсутній.

Теги: #рада #яценко #зарплати

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

11:46 06.08.2022
Раді запропонували визнати суверенітет і незалежність сербського Косова

Раді запропонували визнати суверенітет і незалежність сербського Косова

17:04 04.08.2022
Раді пропонують заборонити російські джерела інформації для використання в освітніх програмах та наукових дослідженнях

Раді пропонують заборонити російські джерела інформації для використання в освітніх програмах та наукових дослідженнях

07:13 03.08.2022
Замість призначених на посади генпрокурора Костіна та судді КС Совгирі нардепами стануть Васюк і Михайлюк – ЦВК

Замість призначених на посади генпрокурора Костіна та судді КС Совгирі нардепами стануть Васюк і Михайлюк – ЦВК

17:38 02.08.2022
Керівництво ВР закликає світ сприяти об'єктивному розслідуванню теракту в Оленівці, визнати РФ державою-терористом та посилити санкції

Керівництво ВР закликає світ сприяти об'єктивному розслідуванню теракту в Оленівці, визнати РФ державою-терористом та посилити санкції

17:41 01.08.2022
Стефанчук: Рада найближчим часом внесе до порядку розгляду законопроєкти щодо вимог ЄС

Стефанчук: Рада найближчим часом внесе до порядку розгляду законопроєкти щодо вимог ЄС

15:30 01.08.2022
У Раді готують звернення до світу у зв'язку з терактом в Оленівці - Стефанчук

У Раді готують звернення до світу у зв'язку з терактом в Оленівці - Стефанчук

21:47 29.07.2022
Рада закликає мешканців тимчасово окупованих територій України не брати участь у псевдореферендумах

Рада закликає мешканців тимчасово окупованих територій України не брати участь у псевдореферендумах

12:49 29.07.2022
Верховна Рада створила ТСК з розгляду питань порушення законодавства, що призвели до кризових явищ на енергоринку України

Верховна Рада створила ТСК з розгляду питань порушення законодавства, що призвели до кризових явищ на енергоринку України

12:39 29.07.2022
Верховна Рада звернулася до міжнародної спільноти із закликом не визнавати псевдореферендуми на тимчасово окупованих територіях України

Верховна Рада звернулася до міжнародної спільноти із закликом не визнавати псевдореферендуми на тимчасово окупованих територіях України

12:29 29.07.2022
Верховна Рада ухвалила законопроєкт про впровадження мораторію на підвищення тарифів на газ і тепло для населення та компенсації "Нафтогазу"

Верховна Рада ухвалила законопроєкт про впровадження мораторію на підвищення тарифів на газ і тепло для населення та компенсації "Нафтогазу"

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Зеленський: Нейтральність до війни – неправильне ставлення

Китай міг би вплинути на Росію, щоб добитися закінчення війни - Зеленський в інтерв'ю The South China Morning Post

Українсько-російська війна не може завершитися компромісом – Кучма

Кулеба: Наступні кораблі із продовольством готові до відправки, сподіваємося, що РФ не зруйнує домовленості

Замість призначених на посади генпрокурора Костіна та судді КС Совгирі нардепами стануть Васюк і Михайлюк – ЦВК

ОСТАННЄ

Єрмак і Салліван обговорили підтримку України

Зеленський обговорив із президентом Малаві питання забезпечення продовольчої безпеки та розширення антивоєнної коаліції

Влада Китаю оголосила про припинення діалогу зі США за лінією військових та за кліматом через візит Пелосі

Блінкен назвав навчання КНР у відповідь на візит Пелосі до Тайваню серйозною ескалацією

Зеленський: Нейтральність до війни – неправильне ставлення

"Євросолідарність" закликала ВР звернутися до міжнародної спільноти з проханням визнати вбивство військовополонених в Оленівці терактом

Китай міг би вплинути на Росію, щоб добитися закінчення війни - Зеленський в інтерв'ю The South China Morning Post

Українсько-російська війна не може завершитися компромісом – Кучма

Порошенко: Членство України в НАТО не може бути предметом компромісу з Путіним, бо це єдина гарантія безпеки

Кулеба: Наступні кораблі із продовольством готові до відправки, сподіваємося, що РФ не зруйнує домовленості

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА