Політика

11:48 04.08.2022

Українсько-російська війна не може завершитися компромісом – Кучма

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Українсько-російська війна не може завершитися компромісом – Кучма

Другий президент України Леонід Кучма вважає, що війна в Україні не може завершитися компромісним рішенням, переможець буде лише один.

"У конфліктах сучасного, цивілізованого світу зазвичай намагаються шукати рішення win-win, прийнятного результату, коли тією чи іншою мірою перемагають усі, і немає переможених "вчисту". Це не наш випадок. Надто багато приніс горя, руйнування і жахіть на нашу землю Путін. Убито сотні українських дітей - не знаю, як після цього шукати компромісу. Градус уже піднято так, що в цій війні переможець може бути лише один - і я вірю, що саме ми будемо цим переможцем", - сказав він в інтерв'ю ВВС, опублікованому в четвер.

За його словами, "для України неприйнятно залишати свої землі, а головне - своїх людей - під окупацією. Для російської влади неприйнятно мати в очах свого населення та Заходу вигляд невдах та "лузерів", а саме це, на думку Кремля, означав би відхід з окупованих земель".

Кучма зазначив, що кожна зі сторін розраховує на власне посилення. "Що далі, то більше західної зброї буде в нас, але ж що далі, то більше результатів різних мобілізаційних заходів та переходу економіки на військові рейки розраховує отримати і Росія", - вважає Кучма.

На його думку, "не треба розраховувати на те, що ось-ось помре Путін. Що санкції ось-ось економічно вб'ють Росію. Що російський обиватель раптом прозріє та вийде на антивоєнний протест. Нічого такого не буде. Україна має битися і вирішити все на полі бою".

Кучма не вважає, що війна незабаром закінчиться. "Те, як Путін гарячково збирає по тюрмах армію, а по східних автократіях - зброю, свідчить про те, що він усе ще хоче вигризти якусь "перемогу", - сказав він.

Відповідаючи на запитання про можливість розширення конфлікту та переростання у Третю світову війну, Кучма сказав: "Залежно від того, як Україна відіб'є агресію - або Третьої світової вдасться уникнути, або вона вже триває. Якщо ми встоїмо - Путін далі не піде. Якщо ні - боюся, що "далі буде". Але ми встоїмо".

При цьому він вважає, що найбільша небезпека загрожує скоріше не Литві чи Польщі, а пострадянським республікам поза НАТО. "Вже звичними стали натяки на Молдову і Північний Казахстан, тепер у такому контексті згадується і Грузія. Адже Росія нападає лише на тих, хто слабший за неї у рази, а ще краще - слабший на порядок", - сказав він.

"Кидати справжній виклик НАТО, тим паче, вже втративши найбільш боєздатну частину своєї армії, - це, як мені здається, не про Росію. В конвенційній війні НАТО зітре російську армію в порошок, в ядерній війні Росію просто знищать. Чи почне Путін війну, в якій матиме два варіанти - програти чи загинути? Нормальна людина дала б лише одну відповідь. Але ж то нормальна...", - сказав другий президент України.

 

Теги: #кучма #війна

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