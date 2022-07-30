Латвія закликала ЄС визнати РФ спонсором тероризму, а також позбавити російських громадян туристичних віз до європейських країн

Міністр закордонних справ Латвії Едгарс Рінкевичс закликав ЄС визнати Росію державою-спонсором тероризму, а також позбавити російських громадян туристичних віз до європейських країн.

"ЄС має розглядати Росію як державного спонсора тероризму, я повторюю пропозицію запровадити заборону на туристичні візи до ЄС для російських громадян", - написав Рінкевичс у мікроблозі Твіттер.

Він також засудив вбивства українських військовополонених російськими збройними силами в окупованій Оленівці та інші звірства російських військових проти України.