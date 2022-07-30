Політика

22:05 30.07.2022

Латвія закликала ЄС визнати РФ спонсором тероризму, а також позбавити російських громадян туристичних віз до європейських країн

1 хв читати
Латвія закликала ЄС визнати РФ спонсором тероризму, а також позбавити російських громадян туристичних віз до європейських країн

Міністр закордонних справ Латвії Едгарс Рінкевичс закликав ЄС визнати Росію державою-спонсором тероризму, а також позбавити російських громадян туристичних віз до європейських країн.

"ЄС має розглядати Росію як державного спонсора тероризму, я повторюю пропозицію запровадити заборону на туристичні візи до ЄС для російських громадян", - написав Рінкевичс у мікроблозі Твіттер.

Він також засудив вбивства українських військовополонених російськими збройними силами в окупованій Оленівці та інші звірства російських військових проти України.

 

 

 

Теги: #рф #тероризм #візи #латвія

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

21:25 30.07.2022
Винні у вбивстві українських військовополонених у колонії Оленівки мають понести відповідальність – МЗС Франції

Винні у вбивстві українських військовополонених у колонії Оленівки мають понести відповідальність – МЗС Франції

15:12 30.07.2022
МЗС України: немає різниці між дипломатами РФ, які закликають стратити українських військовополонених, і російськими військами, які роблять це в Оленівці

МЗС України: немає різниці між дипломатами РФ, які закликають стратити українських військовополонених, і російськими військами, які роблять це в Оленівці

14:29 30.07.2022
У Миколаївській області СБУ знешкодила російського агента

У Миколаївській області СБУ знешкодила російського агента

12:58 30.07.2022
Єрмак: у ХХІ ст. розповідати на дипломатичному рівні про те, що люди заслуговують на страту через повішення просто так, можуть лише дикуни й терористи

Єрмак: у ХХІ ст. розповідати на дипломатичному рівні про те, що люди заслуговують на страту через повішення просто так, можуть лише дикуни й терористи

11:31 30.07.2022
Втрати РФ з початку повномасштабного вторгнення в Україну перевищили 40670 людей особового складу - Генштаб ЗСУ

Втрати РФ з початку повномасштабного вторгнення в Україну перевищили 40670 людей особового складу - Генштаб ЗСУ

07:05 30.07.2022
Росія довела, що є найбільшим джерелом тероризму

Росія довела, що є найбільшим джерелом тероризму

18:58 29.07.2022
В Ізраїлі пройшов черговий мітинг на підтримку України

В Ізраїлі пройшов черговий мітинг на підтримку України

17:47 29.07.2022
МЗС закликає Офіс прокурора МКС невідкладно звернути увагу на звірства військовослужбовців РФ щодо українських військовополонених

МЗС закликає Офіс прокурора МКС невідкладно звернути увагу на звірства військовослужбовців РФ щодо українських військовополонених

07:05 29.07.2022
Зеленський подякував сенаторам США за резолюцію про визнання Росії державою - спонсором тероризму

Зеленський подякував сенаторам США за резолюцію про визнання Росії державою - спонсором тероризму

13:43 28.07.2022
Сенат США ухвалив резолюцію, яка закликає оголосити РФ спонсором тероризму, - ЗМІ

Сенат США ухвалив резолюцію, яка закликає оголосити РФ спонсором тероризму, - ЗМІ

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Блінкен у розмові з Лавровим попередив про санкції у разі приєднання Росією українських територій

Верховна Рада звернулася до міжнародної спільноти із закликом не визнавати псевдореферендуми на тимчасово окупованих територіях України

Зеленський очікує посилення санкцій у наступному санкційному пакеті

Литва надаватиме Україні військову, гуманітарну та фінансову допомогу аж до перемоги - Науседа

Європарламент готовий надавати Україні експертні знання та консультації для посилення демократії на шляху до членства в ЄС - Мецола

ОСТАННЄ

Блінкен у розмові з Лавровим попередив про санкції у разі приєднання Росією українських територій

Лідер Придністров'я виступив за визнання незалежності регіону

Верховна Рада звернулася до міжнародної спільноти із закликом не визнавати псевдореферендуми на тимчасово окупованих територіях України

Групу "За майбутнє" очолив нардеп Батенко

Глава МЗС України повідомив про підготовку турне до країн Африки

Сі Цзіньпін і Байден обговорили Україну та Тайвань - МЗС КНР

Зеленський очікує посилення санкцій у наступному санкційному пакеті

Європарламент та ВР продовжать координувати фінансову роботу для пошуку коштів на відбудову та реконструкцію України – Метсола

Литва надаватиме Україні військову, гуманітарну та фінансову допомогу аж до перемоги - Науседа

Європарламент готовий надавати Україні експертні знання та консультації для посилення демократії на шляху до членства в ЄС - Мецола

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА