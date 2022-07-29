Політика

12:39 29.07.2022

Верховна Рада звернулася до міжнародної спільноти із закликом не визнавати псевдореферендуми на тимчасово окупованих територіях України

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Верховна Рада звернулася до міжнародної спільноти із закликом не визнавати псевдореферендуми на тимчасово окупованих територіях України

Верховна Рада ухвалила звернення парламенту до Організації Об'єднаних Націй (ООН), Європейської комісії, Європейського парламенту, Ради Європи, Організації з безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ) та їхніх парламентських асамблей, урядів та парламентів держав світу щодо невизнання організації та проведення окупаційними адміністраціями Російської Федерації псевдореферендумів на тимчасово окупованих територіях України.

Ухвалення відповідного проєкту постанови №7598 підтримали 299 народних депутатів на пленарному засіданні у п'ятницю, повідомив член фракції "Голос" Ярослав Железняк у телеграм-каналі.

Українські парламентарі закликали міжнародну спільноту об'єднати зусилля та застосувати всі необхідні засоби, щоб застерегти Російську Федерацію та її найвище політичне керівництво від організації та проведення псевдореферендумів на тимчасово окупованих територіях України, які не матимуть жодних правових наслідків.

У разі проведення будь-яких форм "народного волевиявлення" у Верховній Раді закликають світ не визнавати їх легітимності.

Крім того, звернення містить заклик посилити міжнародний політичний та економічний тиск на Росію як державу-спонсора тероризму з метою зупинення її збройної агресії проти України та відновлення територіальної цілісності України.

У Верховній Раді також закликають ООН, Єврокомісію, Європарламент, Раду Європи, ОБСЄ, їхні парламентські асамблеї, уряди та парламенти держав світу сприяти кримінально-правовому переслідуванню осіб, які брали активну участь в організації та проведенні незаконних референдумів, заходів політичного характеру на окупованих Росією територіях України, публічно закликали до їх проведення, здійснювали інформаційну та іншу діяльність у співпраці з державою-агресором та/або її окупаційними адміністраціями.

Водночас Верховна Рада виступає із закликом до мешканців тимчасово окупованих територій України не брати участі у провокаційних та незаконних псевдореферендумах.

 

Теги: #рада #окупація #псевдореферендум

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