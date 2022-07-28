Зеленський очікує посилення санкцій у наступному санкційному пакеті

Президент України Володимир Зеленський очікує в наступному санкційному пакеті відключення всіх російських банків від системи SWIFT та обмежень щодо постачання газу.

"Ми очікуємо наступного пакета. Ми очікуємо більш жорстких речей. Ми кілька разів говорили про те, що якщо ви (Захід – ІФ) відключаєте від SWIFT, то відключайте всі банки РФ. Ми вважаємо і хочемо, щоб незабаром розглядалися такі можливості. Також ми говорили про те, що якщо не застосовувати санкційну політику до постачання російського газу, торгівля енергетикою з РФ призведе до підвищення цін. Росія викручуватиме руки, як би там хто не хотів або які б не були домовленості. Ми бачимо зростання цих цін", - заявив Зеленський на брифінгу з президентом Литви Гітанасом Науседою в Києві в четвер, відповідаючи на запитання журналістів.

"Ми не можемо сьогодні сказати, що ми завтра хочемо запровадити останній пакет санкцій. Але ми можемо точно звертатися і бачити підтримку з боку європейських держав, що санкційна політика триває", - додав глава держави.

Він зазначив, що сьогодні в рамках міжнародної аналітичної групи Єрмака-Макфола Україна з партнерами розробляє низку окремих санкційних списків, зокрема щодо людей з оточення російського президента, злочинців, причетних до війни в Україні, бізнесменів та їхніх активів, нерухомості, рахунків, а також їхніх російських інтересів у тих чи тих державах світу.

"Ми передаємо все це нашим партнерам у ЄС за лінією МЗС. Ми постійно над цим працюємо. Там пропонується багато різних санкцій. Там є аналіз санкцій, які діють чи не діють, а також є деталі того, як і через кого саме Росія хоче оминути й оминає санкції", - сказав він.

Зеленський також подякував західним державам і партнерам за вже запроваджену кількість санкційних пакетів проти РФ.

"Коли запроваджують санкційні пакети, дуже важливо, щоб була об'єднана позиція всіх держав ЄС. Тому я вдячний, що запроваджено таку кількість пакетів санкцій. Так, ми бачимо ослаблення в останньому санкційному пакеті. Ми хочемо посилення. Але не все відразу. Головне, що країни досягли консенсусу. Головне, що більша частина країн змогла знайти порозуміння з меншою частиною країн у Європі, які не хотіли запроваджувати санкційний пакет або робити його твердим. Але порозуміння знайдено, і пакет ухвалено", - зазначив президент.

Водночас, за його словами, санкції проти РФ діють повільніше, ніж це очікувалося, оскільки все ще є ті чи ті держави та бізнес, які не хочуть втрачати своїх економічних інтересів у Росії.

"Санкційний тиск (на РФ - ІФ) дійсно сильно допомагає, навіть якщо Росія всюди в медіа каже, що у них немає проблем із санкціями. Це неправда. Ми розуміємо, як вони діють. Але вони діють трохи повільніше, ніж усі ми очікували, тому що ви знаєте: є деякі моменти, коли той чи інший бізнес тієї чи іншої держави – і це стосується не лише Європейського Союзу, а всього світу – іноді через те, що є свої бізнес- та економічні інтереси, не хочуть втрачати цей бізнес із РФ і знаходять шляхи обходу санкцій. Із цим дуже складно працювати", - резюмував Зеленський.