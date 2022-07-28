Європарламент та ВР продовжать координувати фінансову роботу для пошуку коштів на відбудову та реконструкцію України – Метсола

Європейський парламент спільно з Верховною Радою продовжать координувати фінансову роботу з пошуку коштів на відбудову та реконструкцію України, заявила голова Європарламенту Роберта Метсола.

"Європейський парламент разом із Верховною Радою і надалі координуватимуть фінансову роботу для того, щоб знайти кошти для відбудови та реконструкції", – сказала вона у своєму онлайн-виступі під час пленарного засідання українського парламенту в четвер.

Водночас Метсола також зазначила, що посилення українських державних інституцій відіграватиме вкрай важливу роль не лише для впровадження реформ, які мають бути постійними та послідовними.

"Ми знаємо, що Україні потрібні ресурси з різних джерел: із міжнародних фінансових установ, а також із приватного сектору та заморожених активів. Я вас запевняю, що Європейський Союз і надалі шукатиме всіх способів для досягнення цієї мети", – додала голова Європарламенту.