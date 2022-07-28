Європарламент готовий надавати Україні експертні знання та консультації для посилення демократії на шляху до членства в ЄС - Мецола

Європейський парламент готовий надавати Україні експертні знання та консультації для посилення демократії на шляху до повноправного членства у Європейському Союзі, заявила голова Європарламенту Роберта Мецола.

"Надання Україні статусу кандидата підтверджує наше прагнення бути з вами пліч-о-пліч на шляху вашого повноцінного членства в ЄС. Можливо, це буде нелегкий шлях, але Європейський парламент є вашим найнадійнішим другом, який допомагатиме вам на кожному кроці. Ми готові надавати вам експертні знання та консультації для того, щоб посилювати демократію. Ми готові й надалі підтримувати Верховну Раду та надавати будь-яку допомогу, щоб ви могли працювати за таких складних умов", - сказала вона у своєму онлайн-виступі під час пленарного засідання українського парламенту у четвер.

Мецола також наголосила, що Європарламент готовий надати Україні будь-яку допомогу для подолання наслідків російського вторгнення.