Україна зробить усе, щоб якнайшвидше розпочати переговори про членство в ЄС - Зеленський

Україна зробить усе, щоб якнайшвидше розпочати переговори про членство в Європейському Союзі, заявляє президент України Володимир Зеленський.

"Ми подали заявку на вступ до Європейського Союзу та отримали кандидатство зі швидкістю та в умовах, яких не було в жодної іншої держави. З такою швидкістю ми маємо прийти до початку переговорів щодо членства України в Європейському Союзі", - сказав президент на урочистому засіданні Верховної Ради, присвяченому Дню державності, у четвер у Києві.

Він наголосив, що все необхідне для цього буде зроблено.

"Все, що ми маємо зробити для цього, ми зробимо: синхронізувати законодавство України з правом Євросоюзу. Ми виконаємо. Сформовано і план імплементації всіх регламентів та директив ЄС у рамках виконання Угоди про асоціацію з Європейським Союзом. Це фактично спільне завдання для нас, для вас, шановні депутати, для уряду нашої держави, і це відповідає нашій новій реальності", - додав глава держави.

За його словами, Україна з кожним днем стає дедалі ближчою до Європи.

"Ми дійшли того, що наша держава, наша державна система інституційно стає Європою. Ми розпочали процес деолігархізації. Формується реєстр, який готовий поставити олігархів під владу суспільства", - сказав Зеленський.

Він також повідомив, що підписав указ про створення конкурсної комісії щодо відбору кандидатів до Вищої ради правосуддя. За його словами, завдяки цьому кроку та іншим буде зроблено все, щоб судова реформа забезпечила для кожного українця доступ до доброчесного та компетентного правосуддя.

Як повідомив у телеграмі народний депутат Ярослав Железняк (фракція "Голос"), на засіданні парламенту також виступили президент Литви Гітанас Науседа та голова Європейського парламенту Роберта Мецола (онлайн). На засідання прийшли урядовці, дипломати країн-партнерів, представники Збройних сил України, зокрема головнокомандувач Валерій Залужний.