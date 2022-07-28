Україна має показати результат щодо виконання Угоди про асоціацію та реалізації рекомендацій Єврокомісії до кінця року - Стефанішина

Україна має показати серйозний результат і щодо виконання Угоди про асоціацію, і щодо реалізації рекомендацій Єврокомісії до кінця року, щоб на початку 2023 року мати ясність у подальшому русі до членства у Європейському Союзі, заявила віцепрем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина.

"На сьогодні у парламенті є майже 50 євроінтеграційних законопроєктів, які народні депутати розглядатимуть уже найближчим часом. Окрім того, до 9 серпня разом із міністерствами ми завершимо підготовку текстів усіх законопроєктів, необхідних для впровадження Угоди про асоціацію. Ми дуже цінуємо ту експертизу, яка є у бізнесу, й закликаємо вас приєднатися до цього процесу", – наводить слова Стефанішиної пресслужба віцепрем'єрки за результатами вебінару з бізнесом, організованого Європейською Бізнес Асоціацією.

Вона також закликала бізнес продовжувати роботу з європейськими інститутами для адвокатування секторальної інтеграції з ЄС, зокрема щодо "промислового безвізу".

"Україна підійшла до останніх раундів оціночних місій, які дадуть змогу розпочати переговори щодо укладення Угоди АСАА. Розраховуємо, що до кінця жовтня оціночні місії завершать свою роботу", – сказала Стефанішина.