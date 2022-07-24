В ООН запевнили, що коментар "неназваного джерела" у ЗМІ щодо ракетного удару по порту Одеси не відображає позиції організації – МЗС України

Неофіційний коментар "неназваного джерела" для The New York Times про те, що ракетним ударом по порту Одеси РФ технічно не порушила зернову угоду, не відображає позиції ООН, повідомив речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко.

"Вчора The New York Times опублікувала провокативну новину, українські ЗМІ її передрукували. Нібито неназване джерело в ООН стверджує, що ракетним ударом по порту Одеси РФ технічно не порушила зернову угоду, підписану в Стамбулі. Мовляв Росія не обіцяла не обстрілювати ті частини українських портів, які напряму не задіяні в експорті зерна. М‘яко кажучи нас така позиція здивувала", - написав Ніколенко у фейсбуці у неділю.

"По-перше, вона дисонує із заявою генерального секретаря Антоніу Гутерреша, який беззастережно засудив обстріл Одеського порту. По-друге, одностайною була і міжнародна спільнота, яка чітко вказала на порушення Росією своїх зобов'язань в рамках забезпечення безпечного функціонування портової інфраструктури для експорту зернових. Ми одразу звернулися до керівництва ООН за роз'ясненнями", - повідомив речник МЗС.

"Сьогодні ми отримали запевнення, що неофіційний коментар "неназваного джерела" для The New York Times не відображає позицію ООН. Лише заява генсекретаря Гутерреша відображає позицію організації", - наголосив Ніколенко.

За його словами, відкритим залишається питання, навмисно чи ненавмисно було запущено "провокативний наратив" у ЗМІ.