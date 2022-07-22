Голова ГУР Буданов про укладання Стамбульської угоди: Всі неприйнятні умови, які намагалася нав'язати Росія, у ній відсутні

Стамбульська угода про експорт зерна з українських портів не несе військових загроз для України, а всі неприйнятні умови, які Москва намагалася нав'язати Києву, у ній відсутні, повідомив керівник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов.

"З військової точки зору загроз (від укладення Стамбульської угоди – ІФ-У) ми не бачимо. Є напрацьований фарватер. Судна виключно рухатимуться цим фарватером. Жодна ділянка узбережжя, крім зазначеного фарватеру, не буде розмінована", - сказав Буданов в ефірі національного телемарафону у п'ятницю.

При цьому він уточнив, якщо хтось вважає, що РФ зможе під прикриттям функціонування зазначеного коридору висадити десант, то це "абсолютно нереально". "Крім того, берег уже захищають берегові ракетні комплекси, які роблять подібні дії абсолютно неможливими", - наголосив голова ГУР.

Він також повідомив, що в Угоді відсутні всі неприйнятні умови, які Москва намагалася нав'язати Києву під час переговорів.

"Позицію України на всі 100% дотримано. Всі неприйнятні умови, які нам намагалася нав'язати Росія упродовж тривалого часу, тут відсутні. Жодної із зазначених умов не залишилося", - наголосив Буданов.

За його словами, РФ під час переговорів "дуже хотіла супроводжувати військовими кораблями зернові конвої, хотіла щось оглядати на українській території тощо".

"Але жоден із цих пунктів не буде реалізований. І Росія з цим зрештою погодилася", - підсумував він.

Як повідомлялося, Україна, Туреччина та РФ за підтримки Генсекретаря ООН Антоніу Гутерреша домовилися про сприяння безпечному судноплавству для експорту зерна, супутніх продуктів харчування та добрив (зокрема аміаку) з морських портів "Одеса", "Чорноморськ" та "Південний" протягом 120 днів із можливістю продовження цього терміну.