Політика

07:10 22.07.2022

На переговорах у Стамбулі Україна підтримає лише рішення, які гарантуватимуть безпеку південних регіонів та сильні позиції ЗСУ у Чорному морі

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На переговорах у Стамбулі Україна підтримає лише рішення, які гарантуватимуть безпеку південних регіонів та сильні позиції ЗСУ у Чорному морі

На переговорах у Стамбулі 22 липня українська делегація підтримає лише ті рішення, які гарантуватимуть безпеку південних регіонів України, сильні позиції Збройних сил України у Чорному морі та безпечний експорт української сільськогосподарської продукції на світові ринки, повідомив речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко.

"22 липня у Туреччині заплановано переговори щодо відновлення експорту українських зернових під егідою ООН. За підсумками може бути підписано документ, який міститиме зобов'язання сторін щодо безпечного функціонування експортних маршрутів у Чорному морі. Українська делегація підтримає лише ті рішення, які гарантуватимуть безпеку південних регіонів України, сильні позиції ЗСУ у Чорному морі та безпечний експорт української сільськогосподарської продукції на світові ринки", - сказав Ніколенко агентству "Інтерфакс-Україна" у четвер.

Теги: #стамбул #україна #безпека #переговори

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