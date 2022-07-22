На переговорах у Стамбулі Україна підтримає лише рішення, які гарантуватимуть безпеку південних регіонів та сильні позиції ЗСУ у Чорному морі

На переговорах у Стамбулі 22 липня українська делегація підтримає лише ті рішення, які гарантуватимуть безпеку південних регіонів України, сильні позиції Збройних сил України у Чорному морі та безпечний експорт української сільськогосподарської продукції на світові ринки, повідомив речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко.

"22 липня у Туреччині заплановано переговори щодо відновлення експорту українських зернових під егідою ООН. За підсумками може бути підписано документ, який міститиме зобов'язання сторін щодо безпечного функціонування експортних маршрутів у Чорному морі. Українська делегація підтримає лише ті рішення, які гарантуватимуть безпеку південних регіонів України, сильні позиції ЗСУ у Чорному морі та безпечний експорт української сільськогосподарської продукції на світові ринки", - сказав Ніколенко агентству "Інтерфакс-Україна" у четвер.