Політика

12:28 21.07.2022

Голова ЄК повідомила, що у ЄС завершилася процедура схвалення додаткових санкцій проти РФ

2 хв читати
Голова ЄК повідомила, що у ЄС завершилася процедура схвалення додаткових санкцій проти РФ

Голова Єврокомісії (ЄК) Урсула фон дер Ляєн повідомила, що Рада ЄС затвердила пропозицію ЄК щодо "посилених і продовжених" санкцій стосовно Росії.

"Це посилає сильний сигнал Москві: ми підтримуватимемо високий тиск стільки, скільки потрібно", - написала голова ЄК у твіттері в четвер.

У свою чергу глава Офісу президента Андрій Єрмак зазначив, що сьомий пакет санкцій передбачає ембарго на імпорт російського золота, обмеження проти Сбербанку та розширення персональних санкцій. "Потрібно тиснути далі. Газове ембарго – це наступний крок. Не маємо права зупинятися", - написав Єрмак у твіттері.

Напередодні Комітет постійних представників (Coreper) країн ЄС погодив нові санкції проти Росії. Bloomberg передало з посиланням на обізнані джерела, що, зокрема, йдеться про заборону на імпорт російського золота.

У свою чергу постпред Литви в ЄС Арнольдас Пранкевічюс написав у твіттері, що Комітет постійних представників країн ЄС погодив черговий пакет антиросійських санкцій, який передбачає, зокрема, заморожування активів Сбербанку та запровадження санкційних заходів проти понад 50 фізичних та юридичних осіб із РФ.

Також у середу постпредство при Євросоюзі Чехії, що головує в Раді ЄС, повідомило в твіттері, що письмова процедура затвердження чергових санкцій Радою ЄС відбудеться в четвер і завершиться до 10:00 за місцевим часом. Санкції набудуть чинності після їх публікації в "Офіційному журналі" ЄС, яка очікується того самого дня.

Теги: #єврокомісія #санкції

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

07:00 21.07.2022
Росія використовує газ для своїх санкцій проти кожної європейської сім'ї

Росія використовує газ для своїх санкцій проти кожної європейської сім'ї

19:37 20.07.2022
Єрмак запропонував Світовому конгресу українців приєднатися до роботи над санкціями проти РФ

Єрмак запропонував Світовому конгресу українців приєднатися до роботи над санкціями проти РФ

16:10 20.07.2022
Зеленський обговорив із головою Євроради ситуацію на фронті, запровадження 7-го пакета санкцій проти РФ та фінансові потреби України

Зеленський обговорив із головою Євроради ситуацію на фронті, запровадження 7-го пакета санкцій проти РФ та фінансові потреби України

21:26 19.07.2022
Глава МЗС Франції повідомила про рішення ЄС включити ще 55 осіб до санкційних списків РФ

Глава МЗС Франції повідомила про рішення ЄС включити ще 55 осіб до санкційних списків РФ

12:42 19.07.2022
Під санкційні обмеження в гольфі потрапили до 4 тис. громадян Росії та Білорусі - Гутцайт

Під санкційні обмеження в гольфі потрапили до 4 тис. громадян Росії та Білорусі - Гутцайт

21:30 18.07.2022
Санкції проти РФ потрібно посилювати, поки їхня військова машина не вийде з ладу - звернення Кулеби до Ради ЄС із закордонних справ

Санкції проти РФ потрібно посилювати, поки їхня військова машина не вийде з ладу - звернення Кулеби до Ради ЄС із закордонних справ

19:40 18.07.2022
Продовольство та добрива не підпадають під санкції ЄС

Продовольство та добрива не підпадають під санкції ЄС

18:05 18.07.2022
ЄС досяг згоди щодо нових санкцій проти РФ - Сіярто

ЄС досяг згоди щодо нових санкцій проти РФ - Сіярто

07:15 16.07.2022
Окупанти мають відчути санкційну відповідь на терор

Окупанти мають відчути санкційну відповідь на терор

17:51 15.07.2022
Єврокомісія підтвердила, що пропонує заборонити імпорт золота з РФ, продовжити дію санкцій до січня 2023 року

Єврокомісія підтвердила, що пропонує заборонити імпорт золота з РФ, продовжити дію санкцій до січня 2023 року

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Чехія під час свого головування в ЄС зберігатиме єдність у Європі - глава МЗС

Глава МЗС Австрії: Ми не сприймемо світ у вигляді ультиматумів із боку РФ

МЗС закликає Китай не політизувати питання агресії РФ проти України, а використати свій вплив на Москву, щоб змусити її припинити війну

Зеленський обговорив із головою Євроради ситуацію на фронті, запровадження 7-го пакета санкцій проти РФ та фінансові потреби України

Зеленський: Я не підтримую нейтральну позицію президента Бразилії у війні Росії проти України, нам потрібна підтримка

ОСТАННЄ

Драгі підтвердив президенту Італії, що вирішив піти з посади прем'єра

Разумков офіційно попросив Стефанчука дозволити журналістам працювати в приміщенні ВР

Країни-члени ЄС погодилися мобілізувати транш військової допомоги у розмірі EUR500 мільйонів для підтримки ЗСУ

Росія - це держава-терорист, яка вбиває тисячі українців і намагається утвердити терор як спосіб вирішення питань на глобальному рівні

Зеленський провів зустріч у Києві з міністром європейських, інтеграційних та закордонних справ Австрії Шалленбергом та главою МЗС Чехії Ліпавським

Зеленський провів зустріч у Києві з міністром європейських, інтеграційних та закордонних справ Австрії Шалленбергом та главою МЗС Чехії Ліпавським

Ріші Сунак і Ліз Трасс змагатимуться за роль лідера Великої Британії

Чехія під час свого головування в ЄС зберігатиме єдність у Європі - глава МЗС

Глава МЗС Австрії: Ми не сприймемо світ у вигляді ультиматумів із боку РФ

МЗС закликає Китай не політизувати питання агресії РФ проти України, а використати свій вплив на Москву, щоб змусити її припинити війну

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА