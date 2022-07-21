Голова ЄК повідомила, що у ЄС завершилася процедура схвалення додаткових санкцій проти РФ

Голова Єврокомісії (ЄК) Урсула фон дер Ляєн повідомила, що Рада ЄС затвердила пропозицію ЄК щодо "посилених і продовжених" санкцій стосовно Росії.

"Це посилає сильний сигнал Москві: ми підтримуватимемо високий тиск стільки, скільки потрібно", - написала голова ЄК у твіттері в четвер.

У свою чергу глава Офісу президента Андрій Єрмак зазначив, що сьомий пакет санкцій передбачає ембарго на імпорт російського золота, обмеження проти Сбербанку та розширення персональних санкцій. "Потрібно тиснути далі. Газове ембарго – це наступний крок. Не маємо права зупинятися", - написав Єрмак у твіттері.

Напередодні Комітет постійних представників (Coreper) країн ЄС погодив нові санкції проти Росії. Bloomberg передало з посиланням на обізнані джерела, що, зокрема, йдеться про заборону на імпорт російського золота.

У свою чергу постпред Литви в ЄС Арнольдас Пранкевічюс написав у твіттері, що Комітет постійних представників країн ЄС погодив черговий пакет антиросійських санкцій, який передбачає, зокрема, заморожування активів Сбербанку та запровадження санкційних заходів проти понад 50 фізичних та юридичних осіб із РФ.

Також у середу постпредство при Євросоюзі Чехії, що головує в Раді ЄС, повідомило в твіттері, що письмова процедура затвердження чергових санкцій Радою ЄС відбудеться в четвер і завершиться до 10:00 за місцевим часом. Санкції набудуть чинності після їх публікації в "Офіційному журналі" ЄС, яка очікується того самого дня.