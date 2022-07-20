Політика

16:43 20.07.2022

МЗС закликає Китай не політизувати питання агресії РФ проти України, а використати свій вплив на Москву, щоб змусити її припинити війну

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МЗС закликає Китай не політизувати питання агресії РФ проти України, а використати свій вплив на Москву, щоб змусити її припинити війну

Міністерство закордонних справ України закликає Китай не політизувати питання агресії РФ проти України, а натомість використати свій вплив на Москву, щоб змусити її припинити війну, заявив речник МЗС України Олег Ніколенко.

"Розраховуємо, що Китай як відповідальний член міжнародної спільноти, який послідовно відстоює принципи миру та поваги до міжнародного права, не політизуватиме питання агресії Росії проти України. Очікуємо, що Пекін натомість використає свій вплив на Москву, щоб змусити її припинити війну і повернутися до поваги до Статуту ООН та міжнародного права, основними принципами якого є незастосування сили та повага до суверенітету і територіальної цілісності іноземних держав", - сказав Ніколенко агентству "Інтерфакс-Україна" в середу.

Він зазначив, що відповідальною за збройну агресію проти України є лише Російська Федерація, яка у 2014 році окупувала Крим та частину Донбасу, а в лютому 2022 року розпочала нічим не спровоковану масштабну війну.

"Важливо дивитися правді у вічі: міжнародна спільнота була змушена запровадити санкції проти РФ, щоб позбавити її можливостей подальшого ведення війни та притягнути до відповідальності за вчинені злочини", - пояснив речник.

Раніше речник МЗС Китаю Чжао Ліцзянь повідомив, що "ті, хто розпочав кризу в Україні і найбільший чинник, що підживлює її, США мають глибоко замислитися про свої помилкові дії в чиненні надмірного тиску та роздмухуванні вогню в українському питанні та припинити розігрувати блокову конфронтацію і створювати нову холодну війну, скориставшись ситуацією".

Теги: #китай #мзс

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