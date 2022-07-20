Зеленський: Я не підтримую нейтральну позицію президента Бразилії у війні Росії проти України, нам потрібна підтримка

Президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю бразильському телеканалу Globo заявив, що не підтримує позиції нейтральності лідера Бразилії Жаїра Болсонару у війні Росії проти України.

"Я вчора мав розмову з президентом Бразилії... Він сказав мені, що підтримує Україну, її суверенітет і територіальну цілісність. Я дуже хочу вірити, що так воно і буде. Він мені сказав, що Бразилія сприймає з болем усе, що відбувається в Україні, але має позицію нейтральності", - розповів Зеленський в інтерв'ю, оприлюдненому в середу.

Як наголосив президент, він не підтримує подібну позицію бразильського лідера і навів як приклад нейтральність низки європейських країн під час Другої світової війни, що призвела до захоплення Гітлером усієї Європи.

"Я не вважаю, що в умовах війни у світі можна бути нейтральним. Друга світова війна: нейтральність дала можливість фашизму з'їсти половину Європи, а потім захопити всю Європу. Не можна бути десь посередині і казати, що я готовий бути посередником. У чому? У війні? Між ким і ким? Тут війна Росії проти народу України. Вони на нашій території. Вісім років тому вони захопили частину нашої території. Було багато людей, які хотіли бути посередниками або бути в нейтральності. Це й дозволило Росії у 2014 році почати другу хвилю захоплення української території. Ось що таке нейтральність", - сказав Зеленський.

За його словами, під час телефонної розмови він сказав Болсонару, що розраховує на його підтримку.

"Ми хочемо від Бразилії підтримки. Якщо завтра на вас, не дай Боже, хтось нападе, ми точно не будемо в нейтральності. Яка б не була історія стосунків у нас із Бразилією – якщо хтось порушить ваш суверенітет або, не дай Боже, вбиватиме людей, - як я можу сказати, що я в нейтральності? Я не маю права. Нейтральністю ми даємо можливість Путіну думати, що він не наодинці в цьому світі".