Політика

21:26 19.07.2022

Глава МЗС Франції повідомила про рішення ЄС включити ще 55 осіб до санкційних списків РФ

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Глава МЗС Франції повідомила про рішення ЄС включити ще 55 осіб до санкційних списків РФ

Глави МЗС країн ЄС вирішили посилити індивідуальні санкції щодо Росії, заявила у вівторок у Сенаті Франції міністр закордонних справ Катрін Колонна.

"Буде вжито додаткових обмежувальних заходів проти низки осіб. Ще 55 осіб було визначено вчора", - сказала французький міністр.

Вона 18 липня брала участь у засіданні Ради ЄС із закордонних справ у Брюсселі, де обговорювалися додаткові санкції, пропозиція стосовно яких перебуває зараз на розгляді Комітету постійних представників (Coreper) країн ЄС та, як очікується, буде ними узгоджена у середу.

"Крім того, також у складі 27 держав-членів ЄС ми посилили європейські заходи, що дозволяють краще боротися проти обходу санкцій. Деякі країни не застосовують санкцій, але водночас спостерігається низка обходів санкцій, і потрібно було покласти цьому кінець", - повідомила Колонна.

Вона уточнила, що з цих питань міністри досягли "політичної згоди". Юридичне рішення очікується цього тижня.

Виступ глави МЗС Франції транслювався на сайті сенату.

Як повідомлялося, Coreper погодить 20 липня законодавчу пропозицію щодо додаткових санкцій Євросоюзу проти Росії. Постпреди мають ухвалити рішення про його затвердження Радою ЄС за письмовою процедурою. Після постанови ради законодавчий акт буде опубліковано в "Офіційному журналі" Євросоюзу, після чого він набуде чинності.

 

 

Теги: #єс #мзс #санкції #франція

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