Політика

20:33 19.07.2022

Активне спілкування з іноземними партнерами продовжується і після заяв Спартц - Єрмак

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Активне спілкування з іноземними партнерами продовжується і після заяв Спартц - Єрмак

Глава Офісу президента України Андрій Єрмак заявив, що його активне спілкування з іноземними партнерами продовжується і після заяв на адресу його персони американського конгресмена республіканської партії Вікторії Спартц.

"У мене є постійний контакт, він не змінюється вже багато місяців - з паном Салліваном (радник президента США з нацбезпеки – ІФ). Я з ним розмовляв минулого тижня, я з ним розмовляю у четвер. Якщо ми не говоримо, ми обмінюємося текстовими повідомленнями. Таке саме активне спілкування у мене триває з британськими партнерами та з іншими. Жодних змін", - заявив Єрмак в інтерв'ю інтернет-виданню "Новий час", відповідаючи на запитання, як вплинув цей скандал на його спілкування із західними партнерами.

Він також зазначив, що згідно з наявною у нього інформацією, "розголосу так званого скандалу в США не було".

"Його більше спробували поширювати тут у нас. На жаль, сьогодні політичні інтереси деяких наших політиків змушують їх використати це проти мене та проти нашої команди", - сказав він.

Крім того, за словами Єрмака, його ініціативи щодо прозорості та контролю використання зброї з'явилися задовго до того, як розпочалися їхні постачання в Україну на тлі війни.

Раніше Спартц заявляла, що американська сторона не має можливості здійснювати аудит зброї після того, як вона перетнула український кордон, і це є серйозною проблемою.

 

 

 

Теги: #спілкування #захід #партнери #офіс_президента

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