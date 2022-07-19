ВР утворила ТСК для контролю над використанням озброєння, наданого Україні міжнародними партнерами під час війни

Верховна Рада утворила тимчасову спеціальну комісію (ТСК) з питань моніторингу отримання та використання озброєння, наданого Україні міжнародними партнерами під час воєнного стану.

Ухвалення відповідного проєкту постанови №7563 підтримали 314 народних депутатів на пленарному засіданні у вівторок.

До завдань комісії входить підготовка та подання на розгляд ВР законодавчих ініціатив щодо створення моделі парламентського контролю над використанням міжнародної матеріально-технічної допомоги, зокрема озброєння, наданого союзниками Україні для боротьби проти воєнної агресії Російської Федерації.

Водночас ТСК має збирати та аналізувати інформацію для проведення парламентських слухань щодо випадків неналежного чи нецільового транспортування, розподілу чи використання міжнародної допомоги.

"На сьогодні більш ніж десяток міжнародних партнерів надали Україні різні види озброєння, які вже використовуються на фронті. Однак російська пропаганда, зокрема й та, що працює в іноземних країнах, активно вводить тезу про неналежне використання Україною озброєння, наданого міжнародними партнерами... Україна має довести всьому світові, що процедури транспортування, розподілення на фронті та використання міжнародної матеріально-технічної допомоги є прозорими та позбавленими корупційних чи інших негативних чинників", – наголошується в пояснювальній записці.

До складу ТСК увійдуть 15 народних депутатів з усіх фракцій та груп парламенту. Згідно з проєктом постанови, комісію може очолити Рустем Умєров. Його заступником пропонується обрати керівника комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Олександра Завітневича (фракція "Слуга народу").

Попередньо, термін дії комісії становитиме один рік. Водночас уже за пів року з дня утворення ТСК зобов'язується надати звіт про виконану роботу.

Джерело: https://t.me/yzheleznyak/1982