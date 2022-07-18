Політика

18:44 18.07.2022

ВР пропонують утворити ТСК для контролю за використанням озброєння, наданого Україні міжнародними партнерами під час війни

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ВР пропонують утворити ТСК для контролю за використанням озброєння, наданого Україні міжнародними партнерами під час війни

Народний депутат Рустем Умєров (фракція "Голос") пропонує Верховній Раді утворити тимчасову спеціальну комісію (ТСК) з питань моніторингу отримання і використання озброєння, наданого Україні міжнародними партнерами під час воєнного стану.

Відповідний проєкт постанови №7563 зареєстровано в парламенті 18 липня.

Згідно з документом пропонується віднести до завдань комісії підготовку та подання на розгляд до Верховної Ради законодавчих ініціатив щодо створення моделі парламентського контролю над використанням міжнародної матеріально-технічної допомоги, зокрема озброєння, наданого союзниками Україні задля боротьби проти військової агресії Російської Федерації.

Водночас ТСК має збирати та аналізувати інформацію для проведення парламентських слухань щодо випадків неналежного чи нецільового транспортування, розподілення чи використання міжнародної допомоги.

"На сьогодні більш ніж десяток міжнародних партнерів надали Україні різні види озброєння, які вже використовуються на фронті. Однак російська пропаганда, зокрема й та, що працює в іноземних країнах, активно вводить тезу про неналежне використання Україною озброєння, наданого міжнародними партнерами... Україна має довести всьому світові, що процедури транспортування, розподілення на фронті та використання міжнародної матеріально-технічної допомоги є прозорими та позбавленими корупційних чи інших негативних чинників", – наголошується в пояснювальній записці.

До складу ТСК увійдуть 15 народних депутатів з усіх фракцій та груп парламенту. Згідно з проєктом постанови, комісію може очолити Рустем Умєров. Його заступником пропонується обрати керівника комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Олександра Завітневича (фракція "Слуга народу").

Попередньо, термін дії комісії становитиме один рік. Водночас уже за пів року з дня утворення ТСК зобов'язується надати звіт про виконану роботу.

Теги: #голос #зброя #тск #умєров

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