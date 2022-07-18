Зеленський обговорив важливість відновлення експорту українського зерна із президентом Бразилії
Президент України Володимир Зеленський у понеділок обговорив важливість відновлення експорту українського зерна із президентом Бразилії Жаїром Болсонару.
"Провів розмову з президентом Бразилії Жаїром Болсонару. Поінформував про ситуацію на фронті. Обговорили важливість відновлення експорту українського зерна для запобігання глобальній продовольчій кризі, яку провокує Росія", - написав Зеленський у твіттері.
Він також закликав усіх партнерів приєднуватись до санкцій проти РФ.