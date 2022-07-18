Політика

17:29 18.07.2022

Зеленський обговорив важливість відновлення експорту українського зерна із президентом Бразилії

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Зеленський обговорив важливість відновлення експорту українського зерна із президентом Бразилії

Президент України Володимир Зеленський у понеділок обговорив важливість відновлення експорту українського зерна із президентом Бразилії Жаїром Болсонару.

"Провів розмову з президентом Бразилії Жаїром Болсонару. Поінформував про ситуацію на фронті. Обговорили важливість відновлення експорту українського зерна для запобігання глобальній продовольчій кризі, яку провокує Росія", - написав Зеленський у твіттері.

Він також закликав усіх партнерів приєднуватись до санкцій проти РФ.

Теги: #зерно #зеленський #болсонару

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