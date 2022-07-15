Політика

18:26 15.07.2022

Кандидатом у міністри соцполітики розглядається Жолнович, повідомляє нардеп Железняк

1 хв читати
Кандидатом у міністри соцполітики розглядається Жолнович, повідомляє нардеп Железняк

Кандидатом на посаду міністра соціальної політики України розглядають керівника департаменту соцполітики та охорони здоров'я Офісу президента Оксану Жолнович, повідомив член фракції "Голос" Ярослав Железняк.

"Як я і казав, міністр соціальної політики Марина Лазебна подала у відставку. Саме зараз спілкуємося на фракції ("Голос" - ІФ) з майбутнім міністром Оксаною Жолнович. Склала позитивне враження, підтримуватиму призначення", - написав Железняк у своєму телеграм-каналі у п'ятницю.

Як повідомлялося, до Верховної Ради передано заяву Марини Лазебної про відставку з посади міністра соціальної політики.

 

Теги: #голос #мінсоцполітики #железняк

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

17:33 15.07.2022
До Верховної Ради надійшла заява Лазебної про відставку з посади міністра соцполітики

До Верховної Ради надійшла заява Лазебної про відставку з посади міністра соцполітики

09:45 05.07.2022
Нардеп Роман Костенко: Кількість мобілізованих ситуацію на фронті не змінить – Україні потрібна техніка

Нардеп Роман Костенко: Кількість мобілізованих ситуацію на фронті не змінить – Україні потрібна техніка

15:55 28.06.2022
Кабмін має намір тимчасово обмежити виплати членам наглядових рад держкомпаній до 15 мінімальних зарплат - нардеп

Кабмін має намір тимчасово обмежити виплати членам наглядових рад держкомпаній до 15 мінімальних зарплат - нардеп

17:36 15.06.2022
Лазебна анонсувала підвищення низки пенсійних виплат із 1 липня

Лазебна анонсувала підвищення низки пенсійних виплат із 1 липня

15:13 31.05.2022
Верховна Рада звільнила Денісову з посади омбудсмена - нардеп Железняк

Верховна Рада звільнила Денісову з посади омбудсмена - нардеп Железняк

12:33 31.05.2022
На "єДопомога" відсьогодні дня можна подати заявку на грошову допомогу від міжнародних організацій - Мінсоцполітики

На "єДопомога" відсьогодні дня можна подати заявку на грошову допомогу від міжнародних організацій - Мінсоцполітики

17:58 22.04.2022
За програмою МКЧХ та ТЧХУ постраждалим від війни вразливим категоріям громадян виплачуватимуть допомогу в 2,5 тис. грн - Мінсоцполітики

За програмою МКЧХ та ТЧХУ постраждалим від війни вразливим категоріям громадян виплачуватимуть допомогу в 2,5 тис. грн - Мінсоцполітики

18:24 30.03.2022
Мінсоцполітики спільно з ЮНІСЕФ упроваджують програму грошової допомоги вразливим сім'ям із дітьми

Мінсоцполітики спільно з ЮНІСЕФ упроваджують програму грошової допомоги вразливим сім'ям із дітьми

12:07 23.03.2022
Діти, які залишилися без батьків під час воєнного стану, зможуть бути тимчасово влаштовані до прийомних сімей або дитбудинків сімейного типу - Мінсоцполітики

Діти, які залишилися без батьків під час воєнного стану, зможуть бути тимчасово влаштовані до прийомних сімей або дитбудинків сімейного типу - Мінсоцполітики

22:39 21.03.2022
Мінсоцполітики запустило платформу "єДопомога" для адресного та ефективного розподілу гуманітарної допомоги

Мінсоцполітики запустило платформу "єДопомога" для адресного та ефективного розподілу гуманітарної допомоги

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Єврокомісія підтвердила, що пропонує заборонити імпорт золота з РФ, продовжити дію санкцій до січня 2023 року

До Верховної Ради надійшла заява Лазебної про відставку з посади міністра соцполітики

Міністри ЄС у понеділок ухвалять політичне рішення виділити п'ятий транш для військової підтримки України

Орбан має закликати не до скасування санкцій проти РФ, а до нарощування ефективних кроків щодо стримування російської агресивної політики - МЗС

ЄС засуджує законодавство РФ, яке спрощує надання російського громадянства українцям, і не визнає таких паспортів - Боррель

ОСТАННЄ

Єврокомісія підтвердила, що пропонує заборонити імпорт золота з РФ, продовжити дію санкцій до січня 2023 року

Міністри ЄС у понеділок ухвалять політичне рішення виділити п'ятий транш для військової підтримки України

Боррель анонсував відкриття у Брюсселі Європейської дипакадемії для молодих дипломатів ЄС та України

Орбан має закликати не до скасування санкцій проти РФ, а до нарощування ефективних кроків щодо стримування російської агресивної політики - МЗС

Безугла вимагає виключити Тищенка з фракції та партії "Слуга народу"

Джонсон закликає політиків, які зняли кандидатури на посаду прем'єра, не підтримувати Ріші Сунака

Група Єрмака-Макфола стала ключовим майданчиком формування санкційної політики союзників щодо РФ – глава ОП

ЄС засуджує законодавство РФ, яке спрощує надання російського громадянства українцям, і не визнає таких паспортів - Боррель

Зерно із трьох українських морпортів може експортуватись у супроводі ВМС України в умовах локального припинення вогню – ЗМІ

Єрмак пропонує створити парламентську комісію з контролю за використанням зброї від союзників

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА