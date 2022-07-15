Кандидатом у міністри соцполітики розглядається Жолнович, повідомляє нардеп Железняк
Кандидатом на посаду міністра соціальної політики України розглядають керівника департаменту соцполітики та охорони здоров'я Офісу президента Оксану Жолнович, повідомив член фракції "Голос" Ярослав Железняк.
"Як я і казав, міністр соціальної політики Марина Лазебна подала у відставку. Саме зараз спілкуємося на фракції ("Голос" - ІФ) з майбутнім міністром Оксаною Жолнович. Склала позитивне враження, підтримуватиму призначення", - написав Железняк у своєму телеграм-каналі у п'ятницю.
Як повідомлялося, до Верховної Ради передано заяву Марини Лазебної про відставку з посади міністра соціальної політики.