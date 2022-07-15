Політика

17:51 15.07.2022

Єврокомісія підтвердила, що пропонує заборонити імпорт золота з РФ, продовжити дію санкцій до січня 2023 року

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Єврокомісія підтвердила, що пропонує заборонити імпорт золота з РФ, продовжити дію санкцій до січня 2023 року

Пропозиції Єврокомісії щодо нових санкцій проти Росії передбачають заборону на імпорт російського золота, посилення обмежень на експорт товарів подвійного призначення та на передачу передових технологій, повідомляється у заяві ЄК.

"Сьогоднішній санкційний пакет передбачає нову заборону на імпорт російського золота. Також ми хочемо посилити контроль над експортом товарів подвійного призначення та високих технологій", - йдеться у ній.

Також, за даними ЄК, у запропонованому нею пакеті санкцій "ми знову наголошуємо, що обмежувальні заходи ЄС ніяк не націлені на торгівлю продукцією АПК між третіми країнами та Росією. Крім того, текст уточнює цілі деяких фінансових та економічних санкцій, що вже діють".

"Нарешті, пропонуємо продовжити санкції ЄС, що вже діють, на шість місяців: до наступного планового їх перегляду наприкінці січня 2023 року", - повідомляє ЄК.

Теги: #єврокомісія #санкції

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