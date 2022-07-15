Політика

16:38 15.07.2022

Міністри ЄС у понеділок ухвалять політичне рішення виділити п'ятий транш для військової підтримки України

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Міністри ЄС у понеділок ухвалять політичне рішення виділити п'ятий транш для військової підтримки України

Європейська рада з питань закордонних справ має намір обговорити питання подальшої військової підтримки України у війні, яку проти неї розв'язала Росія, та ухвалити політичне рішення, яке уможливить виділення п'ятого траншу з Фонду мирних можливостей для військової підтримки України.

Про це в п'ятницю в Брюсселі напередодні засідання, яке відбудеться в понеділок, повідомив високопоставлений європейський дипломат.

"Перше. Ми очікуємо обговорення подальшої військової підтримки України. Водночас це буде перше засідання Ради міністрів після того, як для України було схвалено статус кандидата - це також буде предметом обговорення. Буде також обговорення санкцій – ми працюємо над низкою заходів, і буде зв'язок із міністром Кулебою (Дмитро Кулеба – міністр закордонних справ України), який проінформує міністрів закордонних справ щодо розвитку ситуації в Україні", - анонсував він.

За словами високопоставленого європейця, очікується, що під час засідання буде ухвалено політичне рішення, яке "відкриє шлях для можливого п'ятого траншу з Фонду мирних можливостей". "Технічно рішення (виділити п'ятий транш) у понеділок ухвалено не буде, але ми подивимося, чи буде можливо отримати політичне рішення", - уточнив він.

Крім того, міністри обговорять імплементацію вже прийнятих шести пакетів санкцій, нові санкції не прийматимуть. "Щодо санкцій, то жодного рішення у понеділок не буде. Ми не говоримо про новий пакет, але про підтримку вже прийнятих шести пакетів", - наголосив дипломат.

Співрозмовник журналістів констатував, що ЄС має намір продовжувати діяти за "трьома напрямами: перший – продовжувати підтримувати Україну, другий – послабити Росію і третій – вести діалог із міжнародною спільнотою щодо наслідків конфлікту".

Теги: #єс #військова_допомога

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