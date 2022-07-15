Політика

16:20 15.07.2022

Боррель анонсував відкриття у Брюсселі Європейської дипакадемії для молодих дипломатів ЄС та України

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Боррель анонсував відкриття у Брюсселі Європейської дипакадемії для молодих дипломатів ЄС та України

Високий представник Європейського Союзу з питань зовнішньої та безпекової політики Жозеп Боррель анонсував відкриття Європейської дипломатичної академії, в якій навчатимуться молоді дипломати з країн ЄС, а також України.

"У цій академії буде зібрано чиновників із інститутів Європейського Союзу та молодих дипломатів із Західних Балкан, а також із України. Протягом дев'яти місяців вони отримають необхідні знання та навички, необхідні для формування нашої спільної політики, реалізації наших спільних рішень, використання всіх наших інститутів для захисту сильнішої Європи у світі", - сказав він під час пресконференції, що відбулася у рамках візиту до Чорногорії.

Боррель упевнений, що ця Європейська дипломатична академія буде "чимось новим, що стане колискою нових дипломатичних сил на європейському рівні". "І я дуже радий повідомити, що молодих дипломатів буде запрошено для участі в цьому пілотному проєкті Європейської дипломатичної академії, де ми формуватимемо чоловіків і жінок, які в майбутньому представлятимуть Європейський Союз у світі", - заявив високий представник на відео, розміщеному на сторінці у твіттері. Фрагмент відео було взято з пресконференції, яка відбулася у рамках візиту Борреля до Чорногорії.

Теги: #єс #дипакадемія #боррелль

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