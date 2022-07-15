Політика

14:54 15.07.2022

Орбан має закликати не до скасування санкцій проти РФ, а до нарощування ефективних кроків щодо стримування російської агресивної політики - МЗС

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Орбан має закликати не до скасування санкцій проти РФ, а до нарощування ефективних кроків щодо стримування російської агресивної політики - МЗС

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан має закликати не до скасування санкцій проти РФ, а до нарощування ефективних кроків щодо стримування російської агресивної політики, заявив речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко.

"Прем'єр-міністр Угорщини має закликати не до скасування санкцій проти Росії у той час, коли російська армія холоднокровно вбиває українських дітей у Вінниці, Харкові, Миколаєві та інших містах, а навпаки – до нарощування ефективних кроків щодо стримування російської агресивної політики. Важливо дивитися в очі: за початок та продовження війни несе відповідальність виключно Росія. І лише змусивши її до миру завдяки спільним зусиллям та єдності, можна гарантувати, що і Україна, і Угорщина, і Європа загалом повернуться до нормального життя", - сказав Ніколенко агентству "Інтерфакс-Україна" в п'ятницю.

Він наголосив, що в Україні не згодні з твердженням про неефективність міжнародних санкцій проти РФ.

"Нагадаю, що їх було запроваджено у відповідь на розпочату Росією повномасштабну війну проти нашої держави, яка вже забрала десятки тисяч життів українців, залишила в руїнах сотні тисяч об'єктів критичної інфраструктури та змусила мільйони людей залишити свої домівки", - зазначив речник українського МЗС.

Він заявив, що санкції допомагають притягнути державу-агресора до відповідальності за її злочини, а також послабити її здатність до подальшого ведення війни.

"Убивають європейську економіку не санкції, а гібридна війна Росії. У Кремлі створили газову кризу в Європі, щоб підірвати добробут у європейських країнах. У цьому контексті ми закликаємо партнерів до якнайшвидшого прийняття сьомого пакета санкцій ЄС проти Росії, усунення лазівок для обходу санкційного режиму, а також подальшого нарощування обсягів постачання важкого озброєння для української армії", - додав Ніколенко.

Раніше Орбан заявив, що санкціями проти Росії "європейська економіка вистрілила собі в легені, і вона задихається". Він зазначив, що "санкції не допомагають Україні, проте шкідливі для європейської економіки".

Теги: #мзс #орбан #угорщина #санкції_рф

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