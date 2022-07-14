Зерно із трьох українських морпортів може експортуватись у супроводі ВМС України в умовах локального припинення вогню – ЗМІ

Чотиристороння угода щодо розблокування експорту сільгоспкультурі з українських морпортів, яку обговорювали офіційні особи з України, Туреччини, РФ та ООН 13 липня, може дозволити прохід українських суден-зерновозів акваторією Чорного моря у супроводі Військово-морських сил України.

Для захисту суден заплановано режим припинення вогню в географічних межах їхньої навігації, повідомляється на сайті видання Wall Street Journal (WSJ), яке посилається на людину, ознайомлену з результатами переговорів.

За її даними, військово-морські сили Туреччини перевірятимуть порожні судна, що прибувають до українських портів, щоб "розвіяти побоювання Росії, що суди можуть бути використані для перевезення західної зброї київській владі". У свою чергу, для відстеження можливих загроз судноплавству ООН створить у Стамбулі координаційний центр.

"Офіційні особи заявили, що переговори завершилися угодою щодо широких параметрів того, як зерно може знову експортуватися через чорноморські порти України, але попередили, що будь-яка угода все ще має бути підписана президентом Росії Володимиром Путіним", - уточнило видання.

WSJ зазначило, що угода може бути остаточно узгоджена наступного тижня під час зустрічі президента РФ Путіна з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом у Тегерані.

За даними видання, підсумки переговорів 13 липня є першим конкретним проривом за кілька тижнів дипломатичних переговорів під керівництвом ООН та Туреччини, спрямованих на ослаблення глобальної продовольчої кризи, спричиненої вторгненням Росії в Україну. Внаслідок бойових дій мільйони тонн зерна виявилися заблокованими в Україні, що призвело до скорочення світової торгівлі сільгосппродукцією та її подорожчання на міжнародних ринках.

"Технічні деталі ще доведеться опрацювати, зокрема те, як будуть знешкоджені міни, встановлені навколо українських портів... Україна спочатку повідомила ООН, що через їхні мінні поля можна прокласти безпечний прохід, але так звані "плавучі міни" також мають бути знешкоджені ", - наголошується у повідомленні видання.

Також наголошується, що угода може бути підписана найближчими днями після того, як буде налагоджено технічні деталі, проте "було б неправильно говорити, що угода неминуча".

WSJ уточнило з посиланням на морського експерта зі Стамбула Йорука Ісіка, що буде потрібно як мінімум кілька тижнів на розмінування перед відкриттям зернового коридору. Крім того, для цілодобової роботи на маршруті суден знадобляться кораблі-тральники. За даними експерта, одним із варіантів вирішення проблем безпеки України може стати розміщення турецького чи румунського військового корабля біля Одеського порту.

"Чиновники мають вирішити низку завдань, зокрема і щодо захисту суден від мін, і страхування комерційних суден, що проходять Чорним морем. Туреччина також запропонувала створити операційний центр у Стамбулі для спостереження за зерновим коридором. Чиновникам з Росії та України необхідно буде домовитися про штатний розпис та функціонування пропонованого центру", - підсумувало видання у повідомленні.