Єрмак пропонує створити парламентську комісію з контролю за використанням зброї від союзників

Глава Офісу президента Андрій Єрмак пропонує створити парламентську комісію з контролю за використанням зброї, яку поставляють в Україну.

"Хочу запропонувати народним депутатам розглянути одну важливу ідею. А саме - створення тимчасової спеціальної комісії, яка займатиметься підготовкою і розглядом питань, пов'язаних із контролем використання зброї, отриманої від наших партнерів. Російські спроби розбалансувати міжнародну коаліцію навколо України зазнають нищівного краху", - написав він у четвер у телеграм-каналі.

За його словами, "питання зброї для нашої держави – це пріоритет. Ми всі бачимо, як уже змінюють ситуацію на полі бою західні гармати, САУ, HIMARS та інші види озброєнь. Нам потрібно більше зброї для звільнення територій, ми не дамо росіянам перемогти і зробимо все, щоб вигнати їх з нашої землі".

"Парламент як законодавчий орган має бути долучений до контролю оборонної допомоги союзників. Наша мета – максимальна прозорість, наскільки це можливо в умовах воєнного стану", - написав Єрмак.

Він зазначив, що "вся отримана західна зброя перебуває на обліку і відправляється на фронт. Усе чітко контролюється, і тепер цей процес стане ще більш відкритим. Саме прозорість є найкращим рецептом проти російських маніпуляцій і фейків".