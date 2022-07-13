Україна розриває дипвідносини з КНДР через визнання Пхеньяном "незалежності" т.зв. "ДНР" і "ЛНР"

МЗС України рішуче засуджує рішення Корейської Народної Демократичної Республіки про визнання т.зв. "незалежності" тимчасово окупованих РФ територій у Донецькій та Луганській областях України, йдеться у заяві дипвідомства оприлюдненій у середу.

"Розглядаємо це рішення як спробу підірвати суверенітет та територіальну цілісність України з боку Пхеньяна, грубе порушення Конституції України, Статуту ООН та основоположних норм і принципів міжнародного права… У відповідь на такий недружній акт Україна заявляє про розрив дипломатичних відносин з Корейською Народною Демократичною Республікою." - йдеться в заяві.

У ній уточнюється, що визнання північнокорейським режимом "суб'єктності" російських окупаційних режимів у Донецькій та Луганській областях є нікчемним, не матиме юридичних наслідків і не змінить міжнародно визнаних кордонів України.

При цьому в МЗС уточнюють, що політичні та економічні контакти з КНДР не здійснюються через накладені на цю країну міжнародні санкції.