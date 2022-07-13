Політика

19:42 13.07.2022

Україна розриває дипвідносини з КНДР через визнання Пхеньяном "незалежності" т.зв. "ДНР" і "ЛНР"

1 хв читати
Україна розриває дипвідносини з КНДР через визнання Пхеньяном "незалежності" т.зв. "ДНР" і "ЛНР"

МЗС України рішуче засуджує рішення Корейської Народної Демократичної Республіки про визнання т.зв. "незалежності" тимчасово окупованих РФ територій у Донецькій та Луганській областях України, йдеться у заяві дипвідомства оприлюдненій у середу.

"Розглядаємо це рішення як спробу підірвати суверенітет та територіальну цілісність України з боку Пхеньяна, грубе порушення Конституції України, Статуту ООН та основоположних норм і принципів міжнародного права… У відповідь на такий недружній акт Україна заявляє про розрив дипломатичних відносин з Корейською Народною Демократичною Республікою." - йдеться в заяві.

У ній уточнюється, що визнання північнокорейським режимом "суб'єктності" російських окупаційних режимів у Донецькій та Луганській областях є нікчемним, не матиме юридичних наслідків і не змінить міжнародно визнаних кордонів України.

При цьому в МЗС уточнюють, що політичні та економічні контакти з КНДР не здійснюються через накладені на цю країну міжнародні санкції.

 

 

Теги: #кндр #мзс #розрив #дипвідносини

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

14:46 13.07.2022
Злочини щодо дітей у війні РФ проти України стають предметом щоденного моніторингу ООН – МЗС України

Злочини щодо дітей у війні РФ проти України стають предметом щоденного моніторингу ООН – МЗС України

14:36 13.07.2022
Французька компанія Matiere передасть Україні 36 легкозбірних мостів - Куліба

Французька компанія Matiere передасть Україні 36 легкозбірних мостів - Куліба

14:30 13.07.2022
Санкційний режим не повинен підлаштовуватися під забаганки чи примхи РФ - Кулеба

Санкційний режим не повинен підлаштовуватися під забаганки чи примхи РФ - Кулеба

19:33 11.07.2022
МЗС України: Видача українським громадянам паспортів РФ не матиме правових наслідків для України

МЗС України: Видача українським громадянам паспортів РФ не матиме правових наслідків для України

12:44 09.07.2022
У МЗС назвали звернення Спартц до Байдена спробою заробити собі політичний капітал і закликали її припинити підривати механізми надання допомоги США Україні

У МЗС назвали звернення Спартц до Байдена спробою заробити собі політичний капітал і закликали її припинити підривати механізми надання допомоги США Україні

11:53 07.07.2022
Затримане в порту Карасу російське судно з краденим українським зерном відпустили, посол Туреччини викликаний до МЗС України

Затримане в порту Карасу російське судно з краденим українським зерном відпустили, посол Туреччини викликаний до МЗС України

21:11 06.07.2022
Кулеба обговорив із Бербок тиск на РФ, постачання озброєнь та експорт зерна

Кулеба обговорив із Бербок тиск на РФ, постачання озброєнь та експорт зерна

20:41 06.07.2022
Кулеба обговорив кроки щодо прискорення постачання важкого озброєння в Україну з Блінкеном

Кулеба обговорив кроки щодо прискорення постачання важкого озброєння в Україну з Блінкеном

17:34 06.07.2022
Кулеба сумнівається, що угоду щодо розблокування експорту зерна буде укладено найближчим часом

Кулеба сумнівається, що угоду щодо розблокування експорту зерна буде укладено найближчим часом

17:19 06.07.2022
У МЗС України нагадали Лаврову про публікацію РФ конфіденційного листування Мааса та Ле Дріана

У МЗС України нагадали Лаврову про публікацію РФ конфіденційного листування Мааса та Ле Дріана

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Санкційний режим не повинен підлаштовуватися під забаганки чи примхи РФ - Кулеба

Суд заборонив діяльність Робітничої партії України

Верховній Раді пропонують визнати державний суверенітет Ічкерії - проєкт постанови

Зеленський вніс до ВР законопроєкт про правові та соціальні гарантії для поляків в Україні

Зеленський подякував Нідерландам за рішення про виділення додаткових EUR200 млн підтримки

ОСТАННЄ

Стефанчук: У Росії потрібно відібрати можливість знаходити лазівки для обходу санкцій

За посаду лідера британських консерваторів змагатимуться восьмеро кандидатів

Суд заборонив діяльність Робітничої партії України

ВР зможе за два тижні розглянути законопроєкт про статус поляків в Україні – Стефанчук

Верховній Раді пропонують визнати державний суверенітет Ічкерії - проєкт постанови

Зеленський вніс до ВР законопроєкт про правові та соціальні гарантії для поляків в Україні

Подоляк: Рішення Ахметова про передачу медіабізнесу державі – гідний приклад

Ердоган обговорив телефоном із Зеленським питання експорту українського зерна – турецькі ЗМІ

Україна не втрачатиме часу на наступному етапі до початку переговорів щодо членства в ЄС - Зеленський

Зеленський подякував Нідерландам за рішення про виділення додаткових EUR200 млн підтримки

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА