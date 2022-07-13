Політика

14:30 13.07.2022

Санкційний режим не повинен підлаштовуватися під забаганки чи примхи РФ - Кулеба

1 хв читати
Санкційний режим не повинен підлаштовуватися під забаганки чи примхи РФ - Кулеба

Україна виступає проти підходу, коли санкційний режим має підлаштовуватися під забаганки чи примхи РФ, заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

"Зраду", безумовно, не вбачаю. Але ми чесно сказали нашим канадським і німецьким партнерам, що те, що вони зробили, – це помилка, яка ставить у переможну позицію Росію. Це рішення не вирішить проблем, це рішення лише примножить проблеми. Вони суверенні країни, мають право ухвалювати ті рішення, які вважають за потрібне. Але ми з цим рішенням не погоджуємося і в принципі ми проти підходу, коли санкційний режим має підлаштовуватися під забаганки чи примхи РФ", - сказав Кулеба під час онлайн-брифінгу в середу.

Він зазначив, що головна небезпека цього рішення – руйнування санкційного режиму.

"Сьогодні вони створили проблему з постачанням газу до Німеччини, вимагають змінити під них санкційне законодавство Канади, завтра вони створять іншу проблему, знову будуть вимагати щось змінити. Так просто санкційний режим буде зруйнований. Саме в цьому головна небезпека цього рішення", - пояснив Кулеба.

Як повідомлялося, уряд Канади ухвалив рішення видати дозвіл на повернення до Німеччини відремонтованих компанією Siemens Canada турбін газопроводу "Північний потік-1".

Теги: #мзс #санкції #кулеба

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

14:46 13.07.2022
Злочини щодо дітей у війні РФ проти України стають предметом щоденного моніторингу ООН – МЗС України

Злочини щодо дітей у війні РФ проти України стають предметом щоденного моніторингу ООН – МЗС України

14:36 13.07.2022
Французька компанія Matiere передасть Україні 36 легкозбірних мостів - Куліба

Французька компанія Matiere передасть Україні 36 легкозбірних мостів - Куліба

19:33 11.07.2022
МЗС України: Видача українським громадянам паспортів РФ не матиме правових наслідків для України

МЗС України: Видача українським громадянам паспортів РФ не матиме правових наслідків для України

16:47 11.07.2022
Санкції ЄС проти РФ не перешкоджають поверненню до Німеччини турбіни "Північного потоку-1" - представник ЄК

Санкції ЄС проти РФ не перешкоджають поверненню до Німеччини турбіни "Північного потоку-1" - представник ЄК

16:03 11.07.2022
Міністр енергетичного переходу Франції закликала країну бути готовою до повного відключення російського газу

Міністр енергетичного переходу Франції закликала країну бути готовою до повного відключення російського газу

14:47 11.07.2022
Єврокомісія про турбіну Siemens з Канади до Німеччини та РФ: санкції ЄС не поширюються на обладнання чи технології у сфері транспортування газу

Єврокомісія про турбіну Siemens з Канади до Німеччини та РФ: санкції ЄС не поширюються на обладнання чи технології у сфері транспортування газу

14:40 11.07.2022
Голова уряду Нідерландів Рютте відвідав населені пункти Київщини, які постраждали від російських окупантів

Голова уряду Нідерландів Рютте відвідав населені пункти Київщини, які постраждали від російських окупантів

19:50 10.07.2022
Німеччина блокує допомогу ЄС Україні через газ і готується порушити санкції

Німеччина блокує допомогу ЄС Україні через газ і готується порушити санкції

19:26 10.07.2022
У МЗС та Міненерго розчаровані рішенням Канади повернути Німеччині турбіни для "Північного потоку" – спільна заява

У МЗС та Міненерго розчаровані рішенням Канади повернути Німеччині турбіни для "Північного потоку" – спільна заява

07:26 10.07.2022
Канада має намір запровадити нові санкції проти РФ

Канада має намір запровадити нові санкції проти РФ

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Суд заборонив діяльність Робітничої партії України

Верховній Раді пропонують визнати державний суверенітет Ічкерії - проєкт постанови

Зеленський вніс до ВР законопроєкт про правові та соціальні гарантії для поляків в Україні

Зеленський подякував Нідерландам за рішення про виділення додаткових EUR200 млн підтримки

Дуда повідомив про внесення Зеленським до ВР законопроєкту про особливий статус поляків в Україні

ОСТАННЄ

За посаду лідера британських консерваторів змагатимуться восьмеро кандидатів

Суд заборонив діяльність Робітничої партії України

ВР зможе за два тижні розглянути законопроєкт про статус поляків в Україні – Стефанчук

Верховній Раді пропонують визнати державний суверенітет Ічкерії - проєкт постанови

Зеленський вніс до ВР законопроєкт про правові та соціальні гарантії для поляків в Україні

Подоляк: Рішення Ахметова про передачу медіабізнесу державі – гідний приклад

Ердоган обговорив телефоном із Зеленським питання експорту українського зерна – турецькі ЗМІ

Україна не втрачатиме часу на наступному етапі до початку переговорів щодо членства в ЄС - Зеленський

Зеленський подякував Нідерландам за рішення про виділення додаткових EUR200 млн підтримки

Дуда повідомив про внесення Зеленським до ВР законопроєкту про особливий статус поляків в Україні

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА