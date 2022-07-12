Політика

13:14 12.07.2022

Суд заборонив діяльність Робітничої партії України

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Суд заборонив діяльність Робітничої партії України

Восьмий апеляційний адміністративний суд (Львів) задовольнив позов Міністерства юстиції України та заборонив діяльність Робітничої партії України.

"12 липня 2022 року колегія суддів Восьмого ААС завершила розгляд адміністративної справи №640/9489/19 про заборону Робітничої партії України. Інформуємо про те, що суд задовольнив позовні вимоги Міністерства юстиції України: заборонено діяльність Робітничої партії України; майно, кошти та інші активи партії… передано у власність держави", - йдеться в повідомленні суду на сторінці у фейсбуці у вівторок.

У повідомленні наголошується, що повний текст рішення у справі про заборону політичної партії буде оприлюднено на офіційних сайтах Мін'юсту та Верховної Ради України.

 

 

Теги: #суд #партія

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