Інтерфакс-Україна
Події
01:51 03.05.2025

Рубіо заявив про "замасковану тиранію" в Німеччині через визнання партії AFD екстремістською

1 хв читати

Державний секретар США Марко Рубіо звинуватив уряд Німеччини у "замаскованій тиранії", заявивши, що Берлін надав своєму "шпигунському агентству" нові повноваження для стеження за партією AFD, написав він у соцмережі X.

"Німеччина щойно надала своєму шпигунському агентству нові повноваження для стеження за опозицією. Це не демократія – це замаскована тиранія", – зазначив Рубіо.

Він також висловився на підтримку правої партії AfD, яка, за його словами, не є екстремістською, на відміну від міграційної політики німецького істеблішменту.

"По-справжньому екстремістською є не популярна AfD, яка посіла друге місце на нещодавніх виборах, а смертоносна імміграційна політика істеблішменту з відкритими кордонами, проти якої виступає AfD", – написав він.

"Німеччина повинна змінити курс", – підсумував держсекретар.

Натомість Міністерство закордонних справ Німеччини відреагувало на заяву у своєму дописі в соцмережі X, зазначивши, що рішення про нагляд було ухвалено в межах правових процедур.

"Це демократія. Це рішення є результатом ретельного та незалежного розслідування для захисту нашої Конституції та верховенства права. Саме незалежні суди матимуть останнє слово. З нашої історії ми дізналися, що правий екстремізм потрібно зупинити", – йдеться в повідомленні.

Джерело: x.com/SecRubio/status/1918344238468649055

https://x.com/GermanyDiplo/status/1918397874687361199

Теги: #партія #німеччина #рубіо #afd

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

23:44 02.05.2025
Рубіо заявив про "замасковану тиранію" в Німеччині через визнання партії AFD екстремістською

Рубіо заявив про "замасковану тиранію" в Німеччині через визнання партії AFD екстремістською

03:47 01.05.2025
Рубіо назвав угоду між Україною та США кроком у припиненні війни

Рубіо назвав угоду між Україною та США кроком у припиненні війни

22:49 29.04.2025
Рубіо: Потрібні конкретні пропозиції, інакше США відійдуть від ролі посередника

Рубіо: Потрібні конкретні пропозиції, інакше США відійдуть від ролі посередника

16:51 29.04.2025
Сибіга запросив майбутнього главу МЗС Німеччини до України

Сибіга запросив майбутнього главу МЗС Німеччини до України

16:42 27.04.2025
Рубіо заявив, що наступний тиждень стане вирішальним у переговорах щодо досягнення миру в Україні

Рубіо заявив, що наступний тиждень стане вирішальним у переговорах щодо досягнення миру в Україні

05:33 25.04.2025
США будуть світовим лідером з освоєння мінеральних ресурсів морського дна, переконаний Рубіо

США будуть світовим лідером з освоєння мінеральних ресурсів морського дна, переконаний Рубіо

05:33 25.04.2025
США будуть світовим лідером з освоєння мінеральних ресурсів морського дна, переконаний Рубіо

США будуть світовим лідером з освоєння мінеральних ресурсів морського дна, переконаний Рубіо

23:38 24.04.2025
Рубіо: ми показали Україні та РФ фінішну пряму для припинення війни

Рубіо: ми показали Україні та РФ фінішну пряму для припинення війни

21:33 23.04.2025
Рубіо: США зараз краще розуміють російську позицію

Рубіо: США зараз краще розуміють російську позицію

18:05 22.04.2025
Рубіо анонсував масштабну реорганізацію Держдепу США

Рубіо анонсував масштабну реорганізацію Держдепу США

ВАЖЛИВЕ

Сили оборони продовжують діяти на території Курської та Бєлгородської областей - Зеленський

Зеленський провів Ставку: Завдання – максимально прискорювати створення української балістики

У Клавдієвому-Тарасовому під Києвом у руках 12-річного хлопця вибухнула граната, батько затриманий

Інвестфонд з відбудови Україна-США гарантуватиме закупівлі продукції на умовах "бери або плати" – Шмигаль

В Одесі чоловік з ножами напав на поліцейських на Куликовому полі, поранені 4 правоохоронців і нападник – поліція

ОСТАННЄ

У лікарнях Харкова внаслідок обстрілу перебувають 8 постраждалих — ОВА

США схвалили можливий продаж Україні послуг для навчання та обслуговування літаків F-16 на суму $310,5 млн

Зеленський про атаку на Харків: доки світ зволікає з рішеннями, майже кожна ніч в Україні обертається на жах

США підготували нові санкції проти РФ - ЗМІ

У Харкові вже 43 постраждалих, серед них 11-річна дитина - Терехов

Кількість постраждалих у Харкові зросла до 40 - ОВА

У Харкові вже 12 постраждалих - мер

Кількість постраждалих унаслідок атаки "Шахедів" по Харкову зросла до шести, пошкоджено багатоквартирний будинок - влада

Адміністрація Трампа пропонує скоротити бюджет США на $163 млрд, урізавши витрати на освіту і житлове будівництво - ЗМІ

У Херсонській області мирний житель загинув внаслідок підриву на міні

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА