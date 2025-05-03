Рубіо заявив про "замасковану тиранію" в Німеччині через визнання партії AFD екстремістською

Державний секретар США Марко Рубіо звинуватив уряд Німеччини у "замаскованій тиранії", заявивши, що Берлін надав своєму "шпигунському агентству" нові повноваження для стеження за партією AFD, написав він у соцмережі X.

"Німеччина щойно надала своєму шпигунському агентству нові повноваження для стеження за опозицією. Це не демократія – це замаскована тиранія", – зазначив Рубіо.

Він також висловився на підтримку правої партії AfD, яка, за його словами, не є екстремістською, на відміну від міграційної політики німецького істеблішменту.

"По-справжньому екстремістською є не популярна AfD, яка посіла друге місце на нещодавніх виборах, а смертоносна імміграційна політика істеблішменту з відкритими кордонами, проти якої виступає AfD", – написав він.

"Німеччина повинна змінити курс", – підсумував держсекретар.

Натомість Міністерство закордонних справ Німеччини відреагувало на заяву у своєму дописі в соцмережі X, зазначивши, що рішення про нагляд було ухвалено в межах правових процедур.

"Це демократія. Це рішення є результатом ретельного та незалежного розслідування для захисту нашої Конституції та верховенства права. Саме незалежні суди матимуть останнє слово. З нашої історії ми дізналися, що правий екстремізм потрібно зупинити", – йдеться в повідомленні.

Джерело: x.com/SecRubio/status/1918344238468649055

https://x.com/GermanyDiplo/status/1918397874687361199