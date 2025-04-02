ІТ-система польської партії "Громадянська платформа" зазнала іноземної кібератаки – Туск

У середу, 2 квітня, ІТ-система польскої партії "Громадянська платформа" зазнала атаки, повідомив прем’єр-міністр Польщі і один із засновників партії Дональд Туск.

"Кібератака на ІТ-систему Платформи. Почалося іноземне втручання у вибори. Служби вказують на східний слід", - написав Туск в соцмережі Х.

Як повідомив керівник канцелярії прем'єр-міністра Ян Грабець, кібератака відбулася як на комп'ютери як співробітників офісу Громадянської платформи, так і виборчого штабу.

У коментарі РАР віін вказав, що атака полягала у !спробі взяти під контроль ці комп’ютери, можливість контролювати весь контент ззовні або, можливо, генерувати контент через ці комп’ютери!. Масштаб кібератаки Грабець назвав "досить небезпечним".