Інтерфакс-Україна

Події

20:04 02.04.2025

ІТ-система польської партії "Громадянська платформа" зазнала іноземної кібератаки – Туск

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ІТ-система польської партії "Громадянська платформа" зазнала іноземної кібератаки – Туск

У середу, 2 квітня, ІТ-система польскої партії "Громадянська платформа" зазнала атаки, повідомив прем’єр-міністр Польщі і один із засновників партії Дональд Туск.

"Кібератака на ІТ-систему Платформи. Почалося іноземне втручання у вибори. Служби вказують на східний слід", - написав Туск в соцмережі Х.

Як повідомив керівник канцелярії прем'єр-міністра Ян Грабець, кібератака відбулася як на комп'ютери як співробітників офісу Громадянської платформи, так і виборчого штабу.

У коментарі РАР віін вказав, що атака полягала у !спробі взяти під контроль ці комп’ютери, можливість контролювати весь контент ззовні або, можливо, генерувати контент через ці комп’ютери!. Масштаб кібератаки Грабець назвав "досить небезпечним".

 

 

 

Теги: #польща #партія #кібератака

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